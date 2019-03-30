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Венесуэльский режиссер: У Мадуро и Лукашенко есть определенное сходство

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  • 30.03.2019, 22:00
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Раньше венесуэльский режим финансировал некоторые иностранные правительства и партии.

«Людям в правительстве позволяют заниматься криминалом, но когда они начинают с чем-то спорить, их бросают в тюрьму». Венесуэльский документалист рассказал «Радыё Свабода», на чем держится режим Николаса Мадуро, о трех миллионах эмигрантов, о роли России и о том, почему властям важно создавать «параллельную правду».

В последние месяцы международные медиа много сообщают о кризисе в Венесуэле - о политическом противостояние и хаосе в экономике с отключением электричества, дефицитом и блокировкой гуманитарное помощи.

Режиссер Туки Енкель снимал один из аспектов этого кризиса - дефицит лекарств и проблемы в медицинской системе - когда к Венесуэле еще не было такого большого внимания. Документальный фильм Está Todo Bien (Все в порядке) снимался в 2016-17 годах, а на экраны вышел в прошлом году.

Аптекарь, хирург-травматолог, активист неправительственной организации, которая занимается медицинской гуманитарной помощью из-за рубежа, и две пациентки, больные раком, рассказывают о своем опыте в системе, где лекарство иногда приходится искать через социальные сети в семьях людей, умерших от рака. При этом власти заявляют, что проблем с лекарствами нет.

Кадр зь фільму Está Todo Bien

В одном из эпизодов фильма, который тайком снимали в больнице во время ночной смены, хирург Эфраим Вегас оперирует человека, который сам приехал на прием после того, как его машину обстреляли. Пока хирург достает пули из тела, полицейский - приятель пострадавшего - говорит, что такие раны это мелочь, и показывает фотографии обезглавленных трупов, которыми полицейские обмениваются в своей общине в мессенджер WhatsApp.

Каждый из героев фильма пытается ответить на вопросы: протестовать или смириться, остаться в стране или уехать за границу. Вскоре после съемок сам режиссер эмигрировал в Германию.

О трех миллионах эмигрантов

Тукі Енкель

- Нельзя сказать, что я уехал по политическим причинам. Просто страна рухнула. Конечно же, это связано с политической ситуацией, но речь идет и об экономике, и об опасности от преступности. Я и моя семья хотели жить в месте, где возможно более безопасное будущее.

В Венесуэле для меня особого будущего уже не было - фактически все мои родственники уехали раньше меня. Три миллиона человек покинули страну - это более 10 процентов населения. Почти все, кто имел такую возможность, уже уехали. К сожалению.

Людзі забіраюць гуманітарную дапамогу з падпаленага грузавіка ў вэнэсульскім горадзе Ўрэньня, 23 лютага 2019

Большинство людей, которых я знаю, потеряли свои сбережения и имущество. Те мои знакомые, кто остался в стране, имеют либо какие-то запасы в иностранной валюте, либо родственников, которые шлют им помощь из-за рубежа.

Этот кризис затронул практически всех. Выигрывает от него только то меньшинство, которое имеет отношение к не совсем законной деятельности.

Про мафиозную власть и пытки

- Bенесуэльская власть очень похожа на преступную организацию. Она как сообщество соучастников, каждый из которых знает какие-то грязные секреты о других. В чем-то это похоже на мафию - если кто-то хочет выйти из системы, то остальные будут угрожать не только такому человеку, но и его семье, его родственникам и друзьям.

Пустыя паліцы ў аптэцы. Кадр зь фільму Está Todo Bien

А такой системы пыток, которые сейчас применяются, чтобы запугать оппонентов режима, в Латинской Америке не было со времен диктатур 1970-х и 1980-х годов. Эту систему очень трудно изменить.

Про «параллельную правду»

Каракас, кадр зь фільму Está Todo Bien

- Для режима было очень важно сохранить официальную версию - что они заботятся о людях. То, что люди голодают и что им не хватает лекарств, разрушала бы эту картину.

Мне кажется, что если государственная пропаганда всеми средствами продвигала официальную версию, она почти создала «параллельную правду». В результате у людей появляется ощущение бессилия, разочарования и неспособности этому что-то противопоставить. А за пределами страны это создавало впечатление, что в Венесуэле демократия, что она работает, что этот режим поддерживают люди.

Лукашэнка з сынам на разьвітаньнi з Уга Чавэсам, Каракас, 8 сакавіка 2013

О Беларуси и иностранцах, которые хвалят Мадуро

- Ни одному левому правительству, партии или интеллектуалу не делает чести поддержка режима Мадуро на том основании, что этот режим также якобы левый. Я не думаю, что это социализм - когда 80 процентов страны голодает. И могу объяснить такую поддержку из-за рубежа только тем, что эти люди взамен получают какие-то выгоды. В прошлом это точно так и было: венесуэльский режим финансировал некоторые иностранные правительства и партии.

Героі фільму Está Todo Bien

Насчет того, получили ли из этого что-то власти Беларуси, мне трудно сказать. Знаю только, что Лукашенко приезжал на инаугурацию Мадуро, что между ними хорошие отношения и определенное сходство.

Хуан Гуайдо, тады яшчэ проста дэпутат парлямэнту, на пасяджэньні, прысьвечаным мэдычнаму крызісу. Кадр зь фільму Está Todo Bien

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