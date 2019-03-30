Экс-премьер Великобритании предложил отсрочить Brexit на год 30.03.2019, 22:11

Гордон Браун

Накануне депутаты в третий раз отклонили соглашение по выходу Великобритании из ЕС.

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун, занимавший этот пост с 2007 по 2010 год, считает, что Brexit необходимо отсрочить на год, чтобы страна могла "вернуть себе контроль" над ним и прийти к компромиссу по спорным вопросам. Об этом он написал в своей колонке для газеты The Guardian (перевод - «Зеркало недели»).

"Мы должны сделать то, что нужно было сделать три года назад: организовать общественные слушания в каждом регионе, чтобы позволить прямо говорить и ясно размышлять о проблемах, которые привели к Brexit. Продление этого процесса на год позволило бы нам реализовать британскую версию успешного опыта Ирландии в области представительной демократии, когда они проводят собрания граждан, чтобы до проведения референдума прийти к единому знаменателю по вызывающим глубокое разногласие вопросам", - написал он.

Браун считает, что подобное решение "может быть единственной альтернативой" сценарию выхода страны из ЕС без соглашения.

Члены британской Палаты общин 29 марта в третий раз проголосовали против соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Депутаты отклонили план Мэй 344 голосами против 286. Таким образом, британский парламент не выполнил условие Евросоюза, который согласился отсрочить выход страны из состава ЕС до 22 мая, в случае утверждения соглашения. Теперь Лондон до 12 апреля должен выйти из блока без сделки, если не представит Брюсселю альтернативных вариантов реализации Brexit.