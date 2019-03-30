Экономист: Подорожает все — от хлеба до велосипеда 2 30.03.2019, 22:46

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Белорусам нужно приготовиться к новому росту цен.

Экономист Лев Марголин рассказал «Радыё Рацыя», почему глава администрации Лукашенко Кочанова, которой диктатор поручил «срочно взять под контроль рост цен», не сможет их остановить:

- От Кочановой здесь мало что зависит, ведь власть на словах беспокоится о росте цен, а в то же время подписывает документы об их повышении. На днях был подписан документ, предусматривающий повышение акцизов на топливо, а что это значит? Топливо - это все в экономике, так как в цене любого продукта заложена его стоимость. Если вырастут акцизы, то вырастут и цены. Какой бы мы товар не купили - от хлеба до велосипеда - во всем будет заложено повышение акцизов. Поэтому не знаю, как глава администрации решит поставленную задачу.

- Какие еще факторы влияют на рост цен?

- Кроме всего прочего, в последнее время есть рост курсов иностранных валют - доллара и евро, а значит, что все импортные составляющие дорожают. На законы экономики повлиять чиновники не могут.

- Рост цен продолжится?

- Думаю, будет медленное повышение, поскольку никаких экономических реформ не проводится и в будущем не предвидится. А то, что делается сейчас, указывает, что цены продолжат расти.

К тому же, на ближайшие пять лет у нас уже заложено повышение цен сырья для нефтеперерабатывающих предприятий, а это означает, что и дальше придется повышать цены на топливо и все остальное.