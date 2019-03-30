Служба безопасности Украины перешла на усиленный режим работы 30.03.2019, 22:27

В патрулировании улиц, вокзалов и аэропортов задействованы боевые машины и беспилотная авиация.

Накануне выборов президента Служба безопасности Украины перешла на усиленный режим патрулирования, сообщила «Немецкой волне» пресс-служба ведомства в субботу, 30 марта. "Бойцы спецподразделения Центра спецопераций (ЦСО) "А" СБУ начали патрулирование улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов по всей Украине", - говорится в заявлении, распространенном на сайте СБУ.

По словам главы ведомства Василия Грицака, для патрулирования задействованы боевая техника и беспилотная авиация. "Все это - демонстрация нашей решимости немедленно остановить любые возможные провокации с целью дестабилизации ситуации на Украине", - цитирует пресс-служба заявление председателя СБУ.

В день выборов порядок и безопасность на избирательных участках страны будут обеспечивать более 39 тыс. полицейских, для охраны окружных избирательных комиссий привлечено 518 представителей правоохранительных органов, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.