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Синоптики: В воскресенье будет до +18°С

  • 30.03.2019, 22:29

Прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

31 марта ночью сохраниться влияние области повышенного атмосферного давления, днем на территорию Беларуси с акватории Балтики переместится фронтальный раздел. Ночью ожидается преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди, сообщает Гидромет.

Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, днем порывистый, в отдельных районах по северу республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+7°С, максимальная днем +10..+16°С, по югу местами до +18°С.

1 апреля похолодает. Погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе северных широт, лишь ночью по юго-востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Преимущественно без осадков, лишь в начале ночи в юго-восточных районах страны возможны небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный, северный умеренный, ночью по юго-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +4..+10°С.


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