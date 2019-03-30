Хуан Гуаидо призвали венесуэльцев к новым демонстрациям 30.03.2019, 22:38

Фото: bloomberg

Президент Венесуэлы обратились к своим сторонникам с призывом выйти на улицы.

В Венесуэле прошли многочисленные демонстрации, участники которых протестовали против проблем со снабжением, продолжающихся отключений электричества и действий Николаса Мадуро, пишет «Немецкая волна».

"Мы протестуем против несправедливости, отсутствия безопасности и нехватки медикаментов и продовольствия, - цитирует агентство dpa в субботу, 30 марта, одного из демонстрантов в городе Лос-Текес. - Это правительство не помогает венесуэльцам".

Президент Венесуэлы Хуан Гуаидо обратился к своим сторонникам с призывом к решительным действиям. "Давайте превратим наше возмущение в движение", - написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, что большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуаидо в качестве легитимного лидера.

Несколькими днями ранее Хуан Гуаидо сообщил в Twitter, что 6 апреля в стране начнется "Операция Свобода", направленная на свержение Мадуро. Гуаидо обвиняет главу Венесуэлы в фальсификации результатов выборов.

Международный комитет Красного Креста в пятницу, 29 марта, заявил, что через две недели в Венесуэлу прибудет гуманитарная помощь, количество которой достаточно для того, чтобы нехватку продовольствия перестали ощущать минимум 65 тыс. человек. Доступ международных гуманитарных организаций в Венесуэлу затруднен из-за того, что Николас Мадуро отрицает необходимость помощи населению страны.