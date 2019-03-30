Фильм белорусского режиссера получил премию «Ника» 30.03.2019, 22:21

кадр из х/ф Хрусталь

Картину Дарьи Жук называют прорывом года, о фильме писали ведущие американские и французские СМИ.

«Хрусталь» белорусского режиссера Дарьи Жук получил премию «Ника». Об этом в своем аккаунте в «Фейсбуке» сообщила главная актриса фильма Алина Насибуллина, пишет tut.by.

Дебютная работа Дарьи Жук обошла четыре картины шорт-листа номинации и была признана лучшим русскоязычным дебютом года — «Лучшим фильмом стран СНГ, Грузии и Балтии».

Напомним, фильм «Хрусталь» был первым за 20 лет, который Беларусь выдвигала на «Оскар». Увы, лента не попала в шорт-лист фестиваля в категории «Лучший иностранный фильм». Но Дарья Жук выиграла с этим фильмом несколько престижных наград (Одесский фестиваль, «Окно в Европу») и поучаствовала в десятке важных фестивалей (Карловы Вары, Лондон).

Работу белоруски называют прорывом года, о фильме писали ведущие американские, французские, российские СМИ.

Что важно, Дарья Жук сделала картину без студийной поддержки и средств Министерства культуры. И получилось, по мнению критиков, что «Хрусталь» — это как раз тот случай, когда за свое не стыдно.