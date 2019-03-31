Внешняя торговля Беларуси ушла в пике 6 31.03.2019, 8:43

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Главная дыра в торговле товарами у Беларуси образуется с Россией.

Белстат опубликовал первые результаты торговли товарами за два месяца 2019 года. К сожалению, подведенные итоги не внушают оптимизма, пишет banki24.by.

Сокращение объемов внешней торговли товарами началось еще в декабре 2018 года. Эстафету подхватил январь 2019-го, а затем в феврале Беларусь опять сминусовала. В январе—феврале 2019 года оборот внешней торговли товарами сократился к 2018 году на 3,3%, в том числе экспорт — на 2,8%, импорт — на 3,7%.

То, что падение экспорта отставало от снижения импорта, обеспечило улучшение внешнеторгового сальдо — с минус 621 млн USD в 2018 году до минус 550 млн USD в 2019-м. Немного улучшился и коэффициент покрытия импортных поставок экспортными — с 89,1% до 90%.

Это значит, что на каждые 100 USD импорта товаров в 2019 году приходилось 90 USD экспорта.

Главная дыра в торговле товарами у Беларуси образуется с Россией. Не изменилось положение дел и в 2019 году. Отрицательное сальдо торговли с РФ составило 1 284 млн USD (против 1 461 млн USD в 2018-м).

Сокращение негативного сальдо с РФ произошло за счет более медленного падения экспорта. Экспорт в Россию упал на 1,2%, а импорт из России — на 5,9%. Покрытие импортных поставок экспортными по России выросло с 57% до 59,8%. Правда, это все равно худший показатель среди основных направлений торговли.

Деградировало положительное сальдо торговли со странами Евросоюза. Сальдо по ЕС в 2019 году составило 555 млн USD против 815 млн USD в 2018-м. В январе—феврале Беларусь сократила экспорт в ЕС на 15,1%, тогда как импорт из ЕС снизился всего на 1,3%. Коэффициент покрытия импорта экспортом в торговле с Евросоюзом упал со 181,5% до 156,2%.

Основной экспортный товар Беларуси на рынках ЕС — нефтепродукты, выработанные из российской нефти. Если цены на нефть падают, то у Беларуси проваливается импорт из России и одновременно сокращается экспорт в ЕС. Это можно заметить по январю—февралю 2019 года.

К марту цены на нефть выровнялись с прошлым годом. Последнее окажет позитивное влияние на динамику внешней торговли Беларуси. Уже несколько лет подряд власти ставят задачу по диверсификации экспорта и импорта Беларуси в разрезе стран и регионов.

Однако статистика 2019 года хорошо отражает, что такой диверсификации реально не происходит. В 2019 году доля России во внешней торговле товарами упала на 0,5 п.п. до 48,8%, доля ЕС — на 1,8% до 24,2%. Однако это связано с первую очередь с ценами торговли нефтью и нефтепродуктами, а заслуги белорусских чиновников здесь практически не наблюдается.