Геннадий Федынич – на свободе 10 31.03.2019, 8:57

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Геннадий Федынич

Лидер профсоюза РЭП был освобожден поздно вечером.

Как стало известно praca-by.info, профсоюзный лидер Геннадий Федынич, ранее задержанный милицией в собственной квартире, уже находится дома.

Эта информация получена от самого Геннадия Федынича, который сказал о том, что его освободили вчера вечером и домой он добирался на метро. На данный момент профсоюзный лидер находится дома.

Как сообщал Charter97.org ранее, к лидеру профсоюза в субботу вечером пришли сотрудники милиции и задержали по подозрению в нахождении в нетрезвом состоянии.

– Я трезв и не нарушал условий «домашней химии», - об этом Геннадий Федынич успел сообщить журналистамво время задержания.

Согласно условиям «домашней химии», Геннадий Федынич не может находиться вне дома позже 19:00 в будние дни и не имеет права покидать квартиру в выходные. Также запрещено употреблять алкоголь на весь срок наказания — 4 года.

Сотрудники милиции во время всего срока контролируют соблюдение этих условий, т.е. могут прийти домой в любое время дня и ночи.