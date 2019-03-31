«Вертолет Гуцериева» за $12 миллионов имеет бортовой номер диктатора

«Вертолет Гуцериева» за $12 миллионов имеет бортовой номер диктатора18
- 31.03.2019, 9:12
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Любитель авиации разоблачил Лукашенко.
Белорусский любитель авиации Дмитрий Молокович опубликовал в своем Instagram фотографию вертолета «Agusta-Westland AW-139» с бортовым номером EW-001PH. Оформленный в стиле правительственных воздушных судов вертолет зарегистрировали в Беларуси, сообщает Любитель авиации разоблачил Лукашенко.«Белсат».
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Пополнение вертолетов в стране. 😉 ✈️Agusta-Westland AW-139 🇧🇾Belarus - Government – EW-001PH. ___ #avgeek #avgeeks #instaplane #aviation_vk #aviators #planespotting #aircraft #picoftheday #instagramaviation #megashot #megaplane #belarus #minsk #instaminsk #aviationloversteam #aviationphotography #avporn #споттинг #авиация #aircraft #aviationphotography #flight #1931aero #airplanedaily #msq_repost #msqвобъективе
Тренировочный полет на «Agusta-Westland AW-139» прошел в минском аэропорту 30 марта 2019 года, написал Молокович.
30 марта фотография вертолета «Agusta-Westland AW-139» с этим же бортовым номером появилась на сайте jetphotos.com.
Ранее сообщалось, что вертолет «Agusta-Westland AW-139» протестировали над Осторошицком Городком, где находится резиденция диктатора. Предполагалось, что вертолет за $12 млн приобрели для Лукашенко вместо старого Ми-172 российского производства с бортовым номером EW-001DA.
На специализированном ресурсе helis.com можно найти информацию о тестовом номере вертолета EW-001PH, совпадающем с номером вертолета, что летал над Осторошицком Городком.
На helis.com также есть пометка о принадлежности вертолета к «Belarus Border Guard» (пограничный комитет).
Белорусский «Agusta-Westland AW-139» имеет метку «VIP» и серийный номер 31835.
Вскоре после публикации информации о новом вертолете Лукашенко источники tut.by сообщили, что «Agusta-Westland AW-139» якобы принадлежит российскому олигарху Михаилу Гуцериевым.
Следует отметить, что в настоящее время авиакомпания «Белавиа» эксплуатирует в качестве правительственных два самолета: «Boeing 767-300ER» (бортовой номер EW-001PB), «Boeing 737 Business Jet» (бортовой номер EW-001PA).
«Agusta-Westland AW-139» - один из самых современных вертолетов, которые делает компания «Леонардо» (Leonardo S.p.A.). Он может летать со скоростью более 300 км в час. А дальность полета - 1000 километров. То есть можно долететь в любую точку Беларуси и вернуться без дозаправки.