«Вертолет Гуцериева» за $12 миллионов имеет бортовой номер диктатора 18 31.03.2019, 9:12

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Любитель авиации разоблачил Лукашенко.

Белорусский любитель авиации Дмитрий Молокович опубликовал в своем Instagram фотографию вертолета «Agusta-Westland AW-139» с бортовым номером EW-001PH. Оформленный в стиле правительственных воздушных судов вертолет зарегистрировали в Беларуси, сообщает Любитель авиации разоблачил Лукашенко.«Белсат».

Тренировочный полет на «Agusta-Westland AW-139» прошел в минском аэропорту 30 марта 2019 года, написал Молокович.

30 марта фотография вертолета «Agusta-Westland AW-139» с этим же бортовым номером появилась на сайте jetphotos.com.

Ранее сообщалось, что вертолет «Agusta-Westland AW-139» протестировали над Осторошицком Городком, где находится резиденция диктатора. Предполагалось, что вертолет за $12 млн приобрели для Лукашенко вместо старого Ми-172 российского производства с бортовым номером EW-001DA.

На специализированном ресурсе helis.com можно найти информацию о тестовом номере вертолета EW-001PH, совпадающем с номером вертолета, что летал над Осторошицком Городком.

На helis.com также есть пометка о принадлежности вертолета к «Belarus Border Guard» (пограничный комитет).

Белорусский «Agusta-Westland AW-139» имеет метку «VIP» и серийный номер 31835.

Вскоре после публикации информации о новом вертолете Лукашенко источники tut.by сообщили, что «Agusta-Westland AW-139» якобы принадлежит российскому олигарху Михаилу Гуцериевым.

Следует отметить, что в настоящее время авиакомпания «Белавиа» эксплуатирует в качестве правительственных два самолета: «Boeing 767-300ER» (бортовой номер EW-001PB), «Boeing 737 Business Jet» (бортовой номер EW-001PA).