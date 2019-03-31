Главная интрига на выборах президента Украины Владимир Фесенко, «Новое время»

31.03.2019, 9:24

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С точки зрения многих факторов происходит наиболее интересная украинская кампания.

Учитывая то, что определенное количество украинцев сейчас на заработках за границей, а еще часть – и мы видели то же самое в 2014 году и на местных выборах 2015-го – отказываются участвовать даже в анкетировании, в этом году эти люди тоже не придут на выборы.

Обычно явка немного выше на Западе и чуть меньше – на Востоке. Жители сел, а также люди старших возрастных групп более дисциплинированно голосуют. Но в целом я ожидаю явку на уровне 60%. Это примерно столько же, как в 2014 году. А если достаточно активными будут сторонники Зеленского, то явка может достичь и 65%.

В Польше, например, явка избирателей была на уровне 40%. И украинские 60% – это неплохой показатель в условиях нынешнего большого кризиса доверия к политическим элитам и государственным институтам, и в последние годы эти настроения становились все сильнее. Значительная часть людей просто никому не доверяет – они находятся в состоянии полного политического отчуждения.

Невозможно оценить, как много избирателей будут «подкуплены». По разным данным около четверти избирателей сталкивались с фактами подкупа. И это довольно много. Подкупу больше поддается сельская местность, где живут бедные люди, готовые принять и деньги, и пищевые наборы. Наиболее уязвимые к подкупу регионы – Восток, Юг и Донбасс. Там, в отличии от западной Украины, к подобному относятся более лояльно. Подкуп не так активно работает в городах, но тоже случается. Даже в Киеве, как это было в мажоритарных округах. И я думаю, что в большинстве крупных городов массовым это не будет – скорее точечно.

Думаю, что на выборах возможны массовые беспорядки. Об этом неоднократно говорил Аваков. Риск возникнет уже после первого тура – например, когда вторым придет Порошенко, а на третьем месте с небольшим отрывом в 1,5% будет Тимошенко. Зная Юлию Владимировну, можно легко прогнозировать, что она не признает такие результаты: будет оспаривать их в судах, Центральной избирательной комиссии, требовать пересчета в отдельных сомнительных участках или округах. Ведь речь идет фактически о нескольких десятках тысяч голосов, и здесь один-два округа могут стать решающими.

Кандидаты могут попытаться собрать массовые митинги. Хотя Тимошенко и сама сказала, что она против Майдана. Мне кажется, что сейчас все фавориты выборов и ведущие политические фигуры получили от наших международных партнеров предупреждение избегать политических столкновений и конфликтных ситуаций на выборах. Да и влиятельные бизнес-политические фигуры, то есть олигархи, тоже не заинтересованы в серьезных конфликтах и системном политическом кризисе.

Единственное, что меня в последнее время беспокоит риск прямого личностного конфликта между Порошенко и Коломойским. И президент об этом уже сказал сам. В конце концов, все те обвинения и сюжеты, которые появляются на телеканале 1+1, напоминают мне уже какую-то священную войну между двумя олигархами.

Так, как после первого, так и после второго тура могут проявиться агрессивные настроения и протестные акции. Не думаю, что очень многочисленные, но и 10-20 тысяч человек станут проблемой. И такое собрание будет связано с Порошенко – непризнанием его 2-го места в 1-м туре, или его победой. Этого точно и часть оппозиции, и часть наших граждан не признают и будут протестовать. Да и потом, против массовых протестов сыграет весна – у нас тогда, как правило, совсем другие настроения.

Вокруг выборов существует еще немало интриг, хотя они и существенно уменьшились. Одна из таких – явка сторонников Зеленского, наличие дебатов, комбинация второго тура. С точки зрения многих факторов мы имеем наиболее интересные украинские выборы. И большинство интриг вокруг них очевидно связанны с Зеленским и его нестандартностью. Он сам по себе – главная интрига этих выборов.

Владимир Фесенко, «Новое время»