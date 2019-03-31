В Кремле идет битва за престолонаследие 31.03.2019, 9:43

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Кульминационный момент подковерной борьбы приближается.

Несложно связать арест бывшего министра российского правительства Михаила Абызова с политической судьбой его экс-начальника премьер-министра Дмитрия Медведева, пишет Bloomberg (перевод – inosmi.ru).

До перехода власти от президента Владимира Путина к его преемнику (или до ее сохранения в той или иной форме в руках Путина) остается еще пять лет, но мощный аппарат безопасности России уже включился в игру.

46-летний Абызов был инородным телом в правительстве. Этот одаренный математик в бурные 1990-е годы ушел из МГУ, чтобы заняться бизнесом. Став инвестором в энергетическом секторе, он вскоре обрел известность как человек упрямый и умеющий быстро мыслить и принимать решения. В 27-летнем возрасте он уже был ключевой фигурой в команде политического реформатора Анатолия Чубайса, которая в то время занималась реформированием столкнувшейся с большими проблемами российской энергосистемы. Абызову ставят в заслугу то, что он сумел ликвидировать неплатежи и бартер, которые в то время получили широкое распространение в этой отрасли.

Его собственные бизнес-проекты сначала шли успешно, а затем терпели неудачу. Но к тому времени, когда в 2014 году обанкротилась его компания по строительству электростанций, Абызов уже был членом правительства Медведева. В 2012 году он стал министром открытого правительства, отвечая за вопросы прозрачности, цифровизации и взаимодействия с экспертами и обществом. Он не был особо близок к Медведеву, но дружил с людьми, которые были близки к премьер-министру. Кроме того, открытое правительство являлось любимым детищем премьер-министра, а консервативный Путин всегда недолюбливал этот проект. В прошлом году его закрыли.

В последние годы медведевская команда технократов постоянно подвергается нападкам. В ноябре 2016 года был арестован министр экономического развития Алексей Улюкаев. Сделано это было в результате спецоперации, в которой участвовал ключевой путинский союзник и руководитель государственной компании «Роснефть» Игорь Сечин, лично передавший Улюкаеву крупную взятку. Улюкаев заявил, что его подставили, но в 2017 году его все равно приговорили к восьми годам лишения свободы. А в прошлом году за хищение денежных средств был арестован Зиявудин Магомедов, который за четыре года пребывания Медведева на посту президента стал миллиардером.

Медведев был не в силах защитить своих союзников. Теперь настала очередь Абызова. Если Путин, как сообщил его пресс-секретарь, знал об этом аресте заранее, то премьер-министр был поставлен перед фактом.

Есть две причины, позволяющие утверждать, что арест Абызова не какой-то отдельный инцидент, а составная часть усилий по подрыву позиций Медведева. Первая состоит в том, что экс-министра, который в последнее время жил в Италии, заманили в Москву люди, сказавшие, что он может без каких бы то ни было опасений приехать на день рождения к одному из ближайших союзников Медведева и его бывшему заместителю Аркадию Дворковичу.

Вторая причина кроется в самих обвинениях. Абызова обвиняют в том, что он продал энергетические компании государственному предприятию по завышенной цене за четыре миллиарда рублей. Сделки такого рода, в которых участвуют государственные фирмы, утверждает правительство, и это наверняка вызовет дополнительную тревогу у Медведева.

Кремлевская политика чрезвычайно сложная и запутанная, и сейчас очень трудно получить точную информацию о внутренних механизмах работы власти, даже если это информация из прошлого. Нельзя с полной уверенностью утверждать, что арест Абызова является частью скоординированных усилий по ослаблению Медведева. Но это вполне логично.

Медведевские технократы Улюкаев и Абызов — легкая добыча для коррупционных расследований. По своим управленческим навыкам они не уступают западным коллегам, а вот стремление к хорошей жизни у них от постсоветской системы, в которой государственные служащие часто получают непрозрачные выгоды и привилегии. Итальянская вилла Абызова стала объектом расследования антикоррупционного активиста Алексея Навального, который заявил, что принадлежавшая Абызову новосибирская энергокомпания завышала стоимость коммунальных услуг, и на эти деньги бизнесмен вел роскошный образ жизни. Навальный также провел сенсационное расследование в отношении самого Медведева, результаты которого набрали на «Ютубе» почти 29 миллионов просмотров.

Таким образом, российские правоохранительные органы легко могут тянуть одну нить за другой, выбивая из седла союзников Медведева, ослабляя позиции премьер-министра и лишая его самого главного преимущества, каким является личное доверие Путина.

Когда Путин в 2008 году отказался вносить изменения в российскую конституцию, чтобы получить третий президентский срок подряд, именно Медведев оказал ему величайшую услугу. Этот давний единомышленник Путина, работавший с ним в начале 1990-х годов в мэрии Санкт-Петербурга, стал президентом на четыре года и позволил своему товарищу сохранить фактическую власть в качестве премьер-министра. А когда Путин решил вернуться в Кремль, Медведев мирно и спокойно ушел.

Путин знает, что Медведеву можно доверять, и что у него нет стремления сместить его с поста национального лидера. Поэтому президент наверняка задумывался о том, чтобы в 2024 году снова поставить его на высший государственный пост и сформировать новое государство, либо провести конституционную реформу типа той, которую Нурсултан Назарбаев осуществил в Казахстане.

Но Медведев и его люди очень неудобны для ястребов из правоохранительных органов и военных структур. Они склоняются к более либеральной внутренней и к более открытой внешней политике, чего не могут допустить сторонники жесткой линии. Они хотят, чтобы Путин, уходя с поста президента, полагался на них. Этот момент приближается, и мы наверняка увидим новые проявления подковерной борьбы. В России надо заранее ослаблять соперников и сужать путинский выбор.