Белоруска на рынке: Цены – атомные 31.03.2019, 9:55

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ФОто: tut.by

Что и почем продают на Комаровском рынке.

Ассортимент на главном столичном рынке говорит о том, что пришла весна. В продаже появилась черемша, относительно недорогая греческая клубника, молодая капуста, правда, импортная, редис. Дешевеют многие овощи, вот только колючие огурцы пока держат цены. Сайт tut.by изучил ассортимент на Комаровском рынке и узнал что почем.

Во многих местах продают греческую клубнику. Цена везде одинаковая — 12 рублей за килограмм. В прошлом году 6 апреля такую же клубнику продавали по 25 рублей за кило, то есть больше чем в два раза дороже. Почему в этом году ягоды настолько дешевле, продавцы пояснить не смогли. Появилась в продаже и голубика, теперь не только на дорогих торговых точках. Кило стоит 35 рублей. Много где ягоды расфасованы в пластиковые коробочки по 125 граммов.

ФОто: tut.by

Упали цены на апельсины. Теперь они начинаются от 1,6 рублей. Кстати, немного подешевели и красные апельсины, цена 3−4,5 рубля. В среднеи по 1,6 рубля продают и яблоки. Эти фрукты кое-где можно найти и дешевле — по 1 — 1,4 рубля. Есть в продаже и мандарины. Цена 2,5 -3,5 рубля. Еще мы в нескольких местах нашли дешевый виноград — по 2,5 рубля за кило. А вот хурмы, которой еще недавно были завалены прилавки, уже нигде нет.

ФОто: tut.by

На овощных рядах цены тоже снизились практически на все. Симпатичные помидоры без труда можно найти за 4 рубля. А в нескольких местах неплохие есть даже по 2 рубля. Гладкие огурцы в среднем продают по 3,9 рубля, в паре мест есть по 3. А вот колючие огурцы сбрасывать цену не торопятся, хотя производители говорили, что закупочная цена у них снижается. Кило стоит 5−7 рублей.

ФОто: tut.by

— Цены на них будут держаться пока не начнут массово возить пинские грунтовые, — пояснил один из продавцов. — А потом как и в прошлом году они за пару недель упадут до рублей трех.

Дешевле стал свежий перец, килограмм продают по 4 — 4,9 рубля. К слову, в магазинах даже со скидкой их продают по 6−7 рублей.

ФОто: tut.by

На рядах уже красно от свежей редиски. Килограмм стоит 4,5 рубля. Также на рыке можно купить цукини по цене от 3 рублей, капусту этого года, правда, импортную, по 3,5 рубля.

На личных подворьях у многих уже выросла черемша. Ее продают по 1 — 1,5 рубля за пучок.

На картошку, морковку, свеклу цены остались прежними.

ФОто: tut.by

А что с ценами на мясо и птицу? Продавцы на крытом рынке в один голос жалуются, что продажи мяса у них упали — связывают с постом.

— И так работать сложнее стало, у людей денег немного. А теперь еще и пост, — рассказывает продавец свинины. — До него приходилось делать скидки. К примеру, грудинка по ценнику стоит 9 рублей, отдавали за 8,5, а то и за 8 рублей. Лопатка по 8,5 рубля, но отдавали за 8 — 7,5 рубля. На то, что подороже, и большую скидку делали. Шея по ценнику 15 рублей, порой, отдаем и по 13.

— Все равно цены атомные, — подключилась к разговору покупательница лет 50. — Зарплаты не растут, зато продукты дорожают не по дням, а по часам. — Если раньше и вырезку себе могла позволить, и говядину, и рыбу, то теперь в лучшем случае свинину лопатку какую, курицу. Причем в магазинах все это сейчас можно купить дешевле, чем на рынке. Единственное, что на Комаровке выгодно покупать, так это молоко — здесь по 1 рублю, а в магазине по 1,3 рубля. Сыр на рынке можно купить до 10 рублей за килограмм, а в магазинах дешевле 12 рублей не видела.

Птица с конца февраля тоже не подорожала. Грудку продают по 5,39 -5,99, бедро по 4,99 — 5,29, филе по 6,99.