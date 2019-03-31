Фотофакт: В Варшаве украинцы выстроились в очередь, чтобы проголосовать на выборах 31.03.2019, 10:25

Фото: facebook.com

Огромная очередь возле посольства Украины возникла сразу после открытия участка.

Об этом в «Фейсбуке» написал украинский журналист Юрий Бутусов:

«Варшава, Польша, прямо сейчас, 8.00 по европейскому времени. Участок в посольстве только открылся, а украинцы уже выстроились в очередь, чтобы отдать проголосовать, чтобы сделать свой выбор ради своей Родины! Спасибо!

Надо идти, в такой день мы здесь, в Украине, не должны сидеть сложа руки, всех, всех друзей и знакомых надо вести».