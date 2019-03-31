Россия теряет Байкал Такао Ямада, Mainichi

31.03.2019, 10:37

Кремлю не справиться с ситуацией без помощи Японии.

Весна прошлого года. Приближенный президента Путина прошептал одному японскому чиновнику, с которым я давно знаком:

«Японцы заблуждаются. Территориальные переговоры в обмен на экономическое сотрудничество… Это нереально. На данный момент объемы и глубина экономического сотрудничества с Китаем намного превосходят Японию. Если говорить о простых инвестициях, Россия обойдется без Японии».

Он также добавил: «От Японии нам нужны только технологии. Например, водоочистные сооружения на Байкале, контроль за загрязнением окружающей среды…».

Байкал — это пресноводное озеро серповидной формы, расположенное в юго-восточной части Сибири. По площади оно занимает седьмое место в мире (в 47 раз больше озера Бива). Это самое глубокое и прозрачное озеро в мире. Байкал называют жемчужиной Сибири. Там обитает байкальская нерпа и другие эндемичные виды животных.

С 1960-х годов хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды загрязняли Байкал, однако постепенно это проблема обострилась. В августе 2017 года президент Путин посетил регион и проявил озабоченность этим вопросом.

На самом деле, в апреле 2017 года, незадолго до приезда Путина, российский телеканал показал доклад профессора Токийского университета Масуми Ямамуро (Masumi Yamamuro) о ситуации на Байкале. В связи с озером Бива профессор рассказала о так называемом мыльном движении.

В конце 1970-х годов выяснилось, что причиной возникновения «красного прилива» и других загрязнений в озере Бива является эвтрофикация, вызванная фосфорсодержащими моющими синтетическими средствами. Общественное движение за использование натурального мыла распространилось по всей Японии. Вкупе с развитием технологий по обработке отработанной воды озеро восстановилось.

Тем не менее считать ли загрязнение Байкала, где увеличилось количество зеленой водоросли, результатом эвтрофикациии? Для правительства России это деликатная проблема.

В 1996 году озеро Байкал было включено в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО за его природную красоту. Российские власти хотят избежать того, чтобы озеро вычеркнули из списка, поскольку это отразится также и на туризме, и на экономике. В связи с этим они утверждают, что увеличение зеленых водорослей — это результат глобального потепления.

Разговор с профессором Ямамуро состоялся осенью 2016 года. Есть информация, что выход в эфир задержался из-за определенных ограничений.

Китай обогнал Японию и вышел на второе место в мире по ВВП девять лет назад. Он стремительно отдалялся от третьего места, на котором находилась Япония. По данным на 2017 год, китайская экономика превышала японскую в два с половиной раза. Что касается прямых инвестиций в Россию, то Япония отстает даже от Южной Кореи, не говоря уже о Китае.

«В народе есть иллюзия, что можно уладить дело экономикой, однако экономической силы нет. Россия указывает на то, что Япония оценивает себя не объективно, и в этом она права», — вздыхает мой знакомый чиновник.

Очистка Байкала не включена в план экономического сотрудничества из восьми пунктов, который Япония предложила России три года назад.

Тем не менее проблемы Байкала идеально подходят для некогда экономической державы.

Во-первых, у Японии есть технология переработки фосфата в удобрение в процессе обработки сточных вод. Это технология появилась в результате того, что Япония страдала от противоречий, вызванных быстрым ростом, и встала на путь строительства такого общества, которое будет заботиться об окружающей среде.

С момента развала СССР Япония всегда находилась в центре научных исследований на Байкале.

На прошлой неделе сообщалось, что более миллиона россиян подписало петицию против строительства на Байкале китайского завода по розливу питьевой воды. Борьба за водные ресурсы — это международная задача, которую придется решать в ближайшем будущем.

Именно поэтому Японии необходимо предложить свой опыт и знания. Нужно задуматься об экологической перспективе. На мой взгляд, настало время распрощаться с иллюзией об экономической державе. Япония может проявить себя в совершенно новых сферах.

Такао Ямада, Mainichi (перевод – inosmi.ru)