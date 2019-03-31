По следам шкловских коров: о чем умолчал Лукашенко 31.03.2019, 10:46

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АПК и местные власти не спешат платить по долгам.

Совокупный размер долга местных органов госуправления на 1 января 2019 года составил 5 млрд рублей, или 4,1% к ВВП. И хотя за год уровень долга снижен на 240,5 млн рублей, на вопросы долговой нагрузки на местные бюджеты следует обратить внимание, говорится в статье министра финансов Беларуси Максима Ермоловича, опубликованном в профильном журнале «Финансы, учет, аудит», сообщает tut.by.

И если во время визита Лукашенко в Шкловский район, за которым последовала отставка курирующего АПК вице-премьера, министра сельского хозяйства и продовольствия, а также губернатора Могилевской области, широкое обсуждение получил только вопрос содержания коров, то Минфин обращает внимание на финансовую проблему.

Итак, долг снижается, и это стало возможным в результате, прежде всего, погашению местными органами управления облигаций, выпущенных под передачу бюджету кредитов организаций агропромышленного комплекса. За 2018 год таких облигаций погашено на 363 млн рублей.

«Однако, несмотря на то, что источником их погашения должны были стать средства, возвращаемые должниками (по договорам уступки требования), по факту ими стали собственные ресурсы местных бюджетов», — констатирует Ермолович. Им фактически возвращено только 94 млн рублей, или четверть от исполненных обязательств.

В результате просроченная задолженность по средствам бюджета, выданным на возвратной основе, увеличилась в 1,2 раза до 482,4 млн рублей. И более половины задолженности (251,2 млн рублей) приходится на Витебскую область.

«В целом финансовую дисциплину местных органов управления нельзя назвать удовлетворительной. Это выражается в неисполнении ими своих обязательств в качестве гаранта по банковским кредитам», — отмечает министр финансов. Только в двух регионах, Минске и Гродненской области, отсутствует такая задолженность.

Накопленных другими областями долг составляет 115 млн рублей, из которых 96 млн приходится на Минскую область, 13 млн — на Брестскую.

«Это результат не отсутствия средств, а принципиальная позиция местных органов управления. Брестская область на протяжении последних трех лет на эти цели не направила ни рубля, хотя имела реальную возможность», — подчеркивает Ермолович, напоминая, что платежи по гарантиям — прямое обязательство местных органов управления, и никакой поддержки республиканского бюджета на это не будет.