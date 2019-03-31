Чемпионат Беларуси по футболу стартовал с приписок 4 31.03.2019, 11:07

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Уже в первом туре приключился скандал.

29 марта стартовал чемпионат Беларуси по футболу. Уже в первом туре приключился скандал. Согласно официальным данным, в Солигорске на субботнем матче между местным «Шахтером» и минским «Торпедо» присутствовало 3600 зрителей. Однако «Прессбол» усомнился в этом.

Так выглядела единственная трибуна арены во время поединка. Всего стадион в Солигорске способен принять 4200 любителей футбола

В общем горняки победили, но не без ложки дегтя. Кстати, приписки на белорусских стадионах встречаются довольно часто.

Шахтер – Торпедо – 1:0 (Януш, 86)

На момент публикации сыграны еще четыре матча первого тура.

Минск – Витебск – 0:0

Гомель – Неман – 2:3 (Кантария, 45, в свои ворота, Квашук, 59 – Н'Дженг, 9, Кантария, 23, Легчилин, 41)

Ислочь – Городея – 2:0 (Макась, 30, 57)

БАТЭ – Днепр – 2:0 (Бага, 28, Скавыш, 61)

Еще три матча будут сыграны в воскресенье, 31 марта.