Венесуэльская рулетка 2 Евгений Бай, theins.ru

31.03.2019, 11:30

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Кремль готовится предать Мадуро?

Прибытие в Венесуэлу сотни «витязей прекрасных» во главе с их «дядькой Черномором» (правда, не морским, а сухопутным — генерал-полковником Василием Тонкошкуровым) придало венесуэльскому кризису новое измерение. Два военно-транспортных самолета, Ан-124 «Руслан» и Ил-62, доставивших российских бойцов, вылетели из сирийской Латакии, что дало повод наблюдателям сравнить военное участие России в обеих странах.

Конечно, параллель условная. В Сирии российские штурмовики бомбили позиции исламских радикалов, а кого они будут бомбить в Венесуэле — мирные демонстрации протестующих против правящей в их стране «наркомафии», как они называют правительство Мадуро? В Сирии формально и США, и Россия с разной степенью мотивации боролись против ИГИЛ. А в Венесуэле они заняли противоположные позиции по отношению к двум фигурам — Соединенные Штаты поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо, а Россия — Николаса Мадуро. Но есть и общее. Москва направила своих военных в тот момент, когда власть в Каракасе зашаталась и оказалась в глубокой изоляции в самой стране и на всем континенте.

«Венесуэльцы не могут даже покрасить танк»

Формально у Москвы есть основания оказывать техническую помощь венесуэльцам в освоении поставленной им техники по контракту, заключенному в 2001 году.

Венесуэла приобретала российское оружие в кредит (общая сумма составила $3,8 млрд) с 2006 по 2014 год. Однако, как свидетельствует информационный портал Infobae, большинство из танков Т-72В1 не были новыми: выпущенные в 80-е годы прошлого столетия, они нещадно эксплуатировались в непростых российских условиях и после прибытия в Венесуэлу у многих были проблемы как с двигателями, так и с гусеницами. "Хотя условия поставок были детализированы, венесуэльцы не умеют правильно ни покрасить танки, ни заменить масло в двигателях, — говорит Андрей Понтел, руководитель CRIES, регионального центра по исследованию экономических и социальных проблем.

Главной жемчужиной в приобретенном Венесуэлой арсенале являются зенитно-ракетные комплексы С-300, постановку на боевое дежурство которых засек израильский центр ISI. Венесуэльцы не могут использовать эти комплексы без российских специалистов — возможно, для этого и понадобилось их присутствие в Венесуэле. Однако эта миссия связана с такими же рисками, как в Сирии. В случае военной интервенции США будут ли американские F-16 бомбить установки, на которых работают русские?

Мадуро отправляют в Испанию

Россия пытается взять инициативу по разрешению кризиса в Венесуэле в свои руки. Но ситуация в стране крайне неблагоприятна для режима, который поддерживает Москва.

Инфляция в Венесуэле в этом году, по данным МВФ, может вырасти до астрономической величины в 10 млн процентов. В стране острейший дефицит продуктов и других товаров первой необходимости. За последние несколько лет 3 млн венесуэльцев бежали из страны, и ожидается, что до конца нынешнего года ее покинут еще около 2 млн. «В этих сложных условиях Венесуэла приближается к еще большему экономическому бедствию, — пишет американское испаноязычное издание El Nuevo Herald. — 28 апреля полностью вступит в силу эмбарго на ввоз венесуэльской нефти в США, а эти поставки составляют 50% всего венесуэльского нефтяного экспорта, который дает стране 96% валютных поступлений». К этому добавляются ставшие регулярными отключения электричества по всей стране. В этих условиях потерявшее всякое терпение население может поднять бунт, с которым вряд ли будут в состоянии справиться власти. По последним замерам общественного мнения, против Мадуро выступает около 90% венесуэльцев. Редкий правитель может усидеть в своем кресле при таком рейтинге. Тем более если это лидер, не имеющий собственного лица, чьими действиями руководят более опытные политики, включая его собственную жену.

Венесуэльские СМИ уже давно муссируют слухи о том, куда может отправиться на покой Мадуро, который превратился в «пустую бутылку», ни для кого не представляющую интереса. Как пишет на страницах газеты El Nacional известный в стране колумнист Хуан Карлос Пере-Торибио, «в последнее время все активнее распространяется идея, которую неоднократно высказывал испанский министр иностранных дел Жозеп Борель: что именно его страна может стать прибежищем для тех господ, которые правили нами последние два десятилетия. Таким образом, испанское правительство дает понять, что оно поможет венесуэльцам выйти из того ада, в которых их погрузил чавизм». По словам обозревателя, правящие в Испании социалисты хотят незадолго до выборов привлечь голоса избирателей-леваков.

В любом случае, считают венесуэльские эксперты, Испания для Мадуро гораздо привлекательнее, чем Россия, Куба или Турция. И именно туда он уже направил целую армию адвокатов и финансовых менеджеров с черными карточками Visa на руках.

Россия рассматривает все варианты

Действия оппозиции не вызвали раскола в стане правительства, но возможно, что в венесуэльском театре вскоре все же произойдет смена актеров и роль генералов еще больше возрастет. И вот тут-то и понадобится помощь российских военных спецов. А последним важно узнавать из первых рук о реальном положении в армии и настроениях венесуэльских коллег. При этом в Москве нет уверенности в устойчивости режима Мадуро. 18-19 марта в Риме прошла российско-американская встреча, посвященная урегулированию кризиса в Венесуэле. В ней участвовали спецпосланник Белого дома по Венесуэле Эллиот Абрамс и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Одно то, что Москва согласилась провести такую встречу, — плохой знак для Мадуро, — считает Хосе Карденас, в прошлом занимавший важные посты в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности США. — Если бы я был Мадуро, я бы всерьез обеспокоился: Россия, похоже, готова рассматривать любые возможные варианты». На словах Москва демонстрирует готовность защищать Мадуро. Но, как считает бывший заместитель госсекретаря по Западному полушарию Отто Рейх, «Путина волнуют прежде всего экономические интересы России в Венесуэле, те деньги, которые были инвестированы в эту страну. Ему неважно, кто даст гарантии безопасности этих инвестиций и возврата кредитов, — Мадуро или кто-либо другой».

За несколько дней до римской встречи о своем уходе из Венесуэлы заявил российский Газпромбанк (ГПБ). Руководство объявило, что отказалось от участия в совместном проекте с венесуэльской нефтяной госкомпанией Petroleos de Venezuela — Petrozamora. По словам представителя банка, ГПБ больше не имеет инвестиционных проектов в Венесуэле. Газпромбанк уже пытался ограничить для себя риски попасть под санкции из-за связей с Венесуэлой, заявив, что заморозил открытые в банке счета Petroleos de Venezuela. И это еще один плохой сигнал для Мадуро: из Венесуэлы уходит российский банк, в котором 100% привилегированных акций принадлежит российскому Минфину.

Однако в Кремле существуют различные центры влияния. И главным «законодателем моды» по отношению к Венесуэле является «настоящий Игорь Иванович» — глава «Роснефти» Игорь Сечин. Это он вложил миллиарды долларов в нефтеносные земли бассейна Ориноко. Он, похоже, готов играть в венесуэльскую рулетку до последнего. Как говорится в рекламе одной лотереи: пока одни сомневаются (Газпромбанк), другие выигрывают («Роснефть»). Впрочем, победа в Венесуэле для могучего российского инвестора далеко не гарантирована.

Евгений Бай, theins.ru