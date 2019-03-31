После встречи с инспекторами ГАИ пенсионер три дня провел в реанимации 11 31.03.2019, 11:42

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Фота з архіва «ГС»

Житель Слонима вышел в магазин за хлебом.

После встречи с милиционерами инвалид третьей группы Леонид Цвикевич три дня возвращался к жизни в реанимации райбольницы с диагнозом "инфаркт головного мозга правого полушария".

68-летнего Леонида Цвикевича 15 декабря 2018 года в 18:20 на Советской улице в Слониме догоняли инспекторы Слонимского РОВД Денис Деречик и Андрей Чугунов. Инспекторы ГАИ сначала на служебном автомобиле, а потом пешком гнались за пешеходом, который переходил дорогу на красный сигнал светофора, пишет "Газета Слонiмская".

Пенсионер рассказывает, как он сходил в "Колосок" за хлебом

- Я купил себе в "Колоске" диетический хлеб и возвращался домой. Ни машин, ни людей в то время на Советской улице не было. Только на стоянке возле бывшего нарсуда стояла с выключенным освещением какая-то машина, на которую я не обратил сначала никакого внимания. Перешел улицу на зеленый свет, а потом машинально пошел на красный. В этот момент внезапно завизжала резина на автомобильных колесах и на меня понеслась без света машина от нарсуда. Около столба на автобусной остановке машина меня догнала, и в ней включили дальний свет. Тогда я бросился бежать обратно на поворот в сторону тупика. В этот момент в машине включили проблесковые маячки. Я понял, что за мной гонится милиция, сразу остановился и поднял руки вверх. И тут же услышал крик: "Стой!" Я поднял руки, когда ко мне подскочил милиционер, закрутил руку за спину и ударил. Вскоре за ним подбежал второй. Они поставили меня на колени.

Я спросил: "За что вы меня бьете?" И тут же получил удар в голень и по ребрам, упал и не смог подняться, когда инспекторы приказали мне встать. У меня не слушались ноги и стало что-то происходить с головой, я почувствовал, что поплыл.

Инспекторы подняли меня с земли и отвели в машину. Я говорил, что я инвалид, диабетик и мне скоро нужно колоть инсулин. Они сказали, что в машине меня бить не будут, а когда посадили, спросил, сколько мне нужно заплатить штрафа, чтобы они отпустили меня домой.

В машине они сказали, что наш разговор записывается на видеорегистратор. Но я и на улице видел, что у Деречика на груди светится красная лампочка видеорегистратора, а это значит, что идет запись.

Они посчитали, что я пьяный, и увезли на освидетельствование в приемный покой ЦРБ. Мое состояние все ухудшались. В больнице измерили давление, оно было 240 на 120. Там сделали укол, проверили на алкоголь. Я не пью и не курю, но тогда чувствовал себя очень плохо.

После больницы меня отвезли в отдел милиции, отвели к следователю (на самом деле к участковому инспектору милиции Богза А. С., который составил на Цвикевича административный протокол по ст.23.4 КоАП), который долго что-то писал, потом сказал подписать протокол. Когда я возразил, следователь сообщил, что либо я сейчас подписываю бумагу и иду домой, либо не подписываю и меня ведут в камеру, а в понедельник везут в суд, где я получу 15 суток, а потом они еще заведут уголовное дело, я сяду в тюрьму, откуда уже могу и не выйти.

На тот момент я понял, что могу даже не дожить и до утра следующего дня, поэтому подписал протокол. После этого следователь вызвал своих помощников и приказал: "В камеру его".

Когда меня вели в камеру, я говорил, что мне очень плохо, мне надо домой. В камере я оперся спиной о стену и боялся упасть. Минут через 15 милиционеры зашли в камеру и спросили, как я себя чувствую. Между собой они тогда вели такой разговор: "Если с ним что-нибудь сделается, ты будешь отвечать?" - спросил один у другого. "Нет", - был ответ ...

Никто не хотел отвечать за мою жизнь, и милиционеры спросили, дойду я домой, если они меня сейчас отпустят. Я сказал, что дойду. С тремя остановками я еле добрался домой на Советскую улицу. Жена сразу вызвала "скорую помощь". В больницу меня привезли ночью в очень тяжелом состоянии и сразу поместили в реанимацию, где я пробыл три дня, - рассказывал в суде Слонимского района Леонид Ильич 26 февраля. На вопрос судьи, откуда взялись на его теле гематомы и царапины, зафиксированные медиками в больнице, Леонид Цвикевич ответил, что это следы от ударов инспекторов ГАИ при задержании.

Записи задержания не существует

- 15 декабря мы несли службу на служебном автомобиле Geely. Заступили в наряд во второй половине дня ... Вечером двигались по Советской улице со стороны "Альбертина" и увидели, как гражданин пересекает улицу Чкалова на красный свет светофора. Я был за рулем. Развернулся по улице Чкалова. В машине уже были включены маячки красно-синего цвета, так как мы также двигались на красный свет светофора. Когда я догнал его, мой напарник Чугунов приказал человеку остановиться. Человек развернулся и побежал обратно в сторону хлебозавода. Тогда Чугунов его догнал и задержал.

Когда я к ним подошел, человек стоял на коленях и громко кричал, что его избивают работники милиции, что ему плохо. Чугунов держал его за скрученную сзади руку. Поскольку гражданин говорил, что ему плохо, мы предложили вызвать "скорую помощь". Он отказался. Тогда мы предложили ему пройти в машину, он также отказался. После этого я взял его за правую руку, мы подвели и посадили его в служебную машину. В машине мы снова поинтересовались, не нужно ли вызывать "скорую помощь", он сказал, что не надо. Тогда мы завезли его в приемный покой на освидетельствование на предмет употребления алкоголя, а оттуда доставили в райотдел милиции для дальнейшего разбирательства, - давал показания в суде начальник того патруля капитан ДПС Денис Деречик.

Міліцыя, г. Слонім. Фота з архіва «ГС»

Его коллега лейтенант ДПС Андрей Чугунов своими показаниями подтвердил показания своего начальника и добавил, что документы по этому задержанию он написал в приемном покое больницы, пока медики осматривали Цвикевича, мерили и сбивали ему давление уколом. Факты избиения Цвикевича при задержании Чугунов отрицал, как и Деречик. Признавал Чигунов лишь то, что скрутил при задержании человеку руку назад.

Наличие у них индивидуальных переносных видеорегистраторов отрицал и говорил, что видеорегистратор работал только в салоне патрульной машины. На вопрос судьи, сохранилась ли запись с видеорегистратора, ответил, что запись на компьютер не снималась, так как в том "не было нужды", а через 30 суток записи с видеорегистраторов перазаписываются на новые.

Судебное решение: освободить пенсионера от административной ответственности

Суд Слонимского района 26 февраля 2019 года решил, что Цвикевича необходимо освободить от административной ответственности из-за незначительности его нарушения, исходя из состояния здоровья и обстоятельств его задержания сотрудниками милиции. Тот же суд (только в лице другого судьи) ранее, 22 декабря 2018 года, признал Цвикевича виновным "в неповиновении законному требованию должностного лица государственного органа при исполнении им служебных обязанностей" и оштрафовал на 49 рублей. Произошло это без присутствия ответчика, поскольку Леонид Цвикевич в то время лежал в больнице с последствиями от встречи с этими самыми должностными лицами и даже не знал тогда, что его без него уже оштрафовали.

После жалобы Цвикевича в Администрацию президента судья Гродненского областного суда Александр Козел отменил постановление судьи Слонимского районного суда Жанны Соловей и отправил дело на пересмотр.

В итоге, штраф отменили. Только радости от этого у главного героя этой истории, как и здоровья, не прибавилось, - теперь Леонид Цвикевич еще лечится на дневном стационаре в Слониме.