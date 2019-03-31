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Вдова Маккейна: Теперь я понимаю, почему он любил Украину

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  • 31.03.2019, 11:46
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Синди Маккейн
Фото: abc

Синди Маккейн наблюдает за выборами в Украине.

Вдова американского сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн, которая будет наблюдателем на выборах президента Украины 31 марта 2019 года, заявила 29 марта в Twitter, что понимает отношение к Украине своего ныне покойного мужа, сообщает gordonua.com.

"Джон был горячим сторонником украинского народа и его стремления к свободе. Он назвал свой визит №13 во время Евромайдана "одним из самых волнующих событий, которые у меня когда-либо были... Я никогда не видел ничего подобного тому, что мы видели". Теперь я понимаю, почему он любил Украину", – написала она.

"Голос Америки" проинформировал 30 марта, что Синди Маккейн находится в Украине.

Джон Маккейн умер 25 августа 2018 года в возрасте 81 года после продолжительной борьбы с раком мозга. Похоронили его 2 сентября в США на территории Военно-морской академии в Аннаполисе (штат Мэриленд).

Он был известен своей резкой критикой в адрес российской власти, а в последнее время часто выступал с критикой президента США Дональда Трампа из-за его риторики в отношении российского президента Владимира Путина.


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