Вдова Маккейна: Теперь я понимаю, почему он любил Украину 1 31.03.2019, 11:46

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Синди Маккейн

Фото: abc

Синди Маккейн наблюдает за выборами в Украине.

Вдова американского сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн, которая будет наблюдателем на выборах президента Украины 31 марта 2019 года, заявила 29 марта в Twitter, что понимает отношение к Украине своего ныне покойного мужа, сообщает gordonua.com.

"Джон был горячим сторонником украинского народа и его стремления к свободе. Он назвал свой визит №13 во время Евромайдана "одним из самых волнующих событий, которые у меня когда-либо были... Я никогда не видел ничего подобного тому, что мы видели". Теперь я понимаю, почему он любил Украину", – написала она.

John was a ardent supporter of the Ukrainian people & their stand for freedom. He called his ‘13 visit during the Euromaidan "one of the most moving experiences I have ever had...I have never seen anything like what we witnessed". I now understand why he loved Ukraine @IRIGlobal pic.twitter.com/k6TtYlJNfm — Cindy McCain (@cindymccain) 29 марта 2019 г.

"Голос Америки" проинформировал 30 марта, что Синди Маккейн находится в Украине.

Джон Маккейн умер 25 августа 2018 года в возрасте 81 года после продолжительной борьбы с раком мозга. Похоронили его 2 сентября в США на территории Военно-морской академии в Аннаполисе (штат Мэриленд).

Он был известен своей резкой критикой в адрес российской власти, а в последнее время часто выступал с критикой президента США Дональда Трампа из-за его риторики в отношении российского президента Владимира Путина.