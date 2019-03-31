Как в Слуцке продавали снадобья от всех болезней 2 31.03.2019, 11:56

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Журналистка побывала на презентации чудодейственных капель.

В редакцию издания «Кур’ер», попали фотографии газеты «Удивительная сила природы», которую бесплатно раскидывают по почтовым ящикам случчан. Сама газета тоже была удивительная. Мы и не знали, что так можно было. В ней не указывались ни авторы статей, ни фамилии и должности экспертов, да и вообще ничего не указывалось, кроме электронного адреса торговой марки «Ф****кс». Газета описывала всякие капли, мази и сиропы и содержала интервью с людьми, которые этим всем излечились от страшных болезней. Опрошенные как один ругали врачей, которые своими синтетическими таблетками сводят людей в могилу.

«Из-за лечения, которое назначили врачи, обострился гастрит и язва 12-перстной кишки», — рассказывает газете Валентина Королева из Самары.

Газета «Удивительная сила природы»

Фото Ольга Паздерина

«Уролог обнаружил цистит и простатит. Лечил-лечил, а в итоге ещe у меня и пиелонефрит развился. Тогда я на врачей плюнул…», — делится горьким опытом Вениамин Огородников из Дмитрова.

Потом опрошенные одумались и вместо курса профессионального лечения начали принимать снадобья «Ф****кса». И болезни сразу прошли, и даже открылись суперспособности.

«Улучшилось мочеиспускание и эрекция хорошая!» — изумляется 86-летний Константин Карпович из Гродно.

«Могу разглядеть номера машин с третьего этажа», — уверяет Александр Мамай из Волгограда.

На последней странице внизу было написано, что «Ф***кс» рад видеть нас на своих выставках-продажах, и было расписание этих выставок в разных городах. Расклад такой: в каждый город продавцы снадобий приезжают всего на час, проводят свое мероприятие в каком-нибудь баре и уезжают на месяц. Слуцк тоже попал в список осчастливленных городов.

Разговоры в очереди

На выставку-продажу в кафе «Санта» я опоздала на 15 минут. Оказалось, тут была лекция, которая уже закончилась. Вдоль одной стены выстроилась длинная очередь из пенсионеров, вдоль других стояли столики. В середине зала рядами составили стулья. В первом ряду сидела и что-то обсуждала старенькая пара. Два молодых человека с серьезными лицами продавали снадобья из картонных коробок. Торговля шла быстро. Средства продавались по 23 — 28 рублей за баночку, пенсионерам делалась скидка в 2 — 3 рубля.

Очередь за продукцией «Ф***кс» в Слуцке

Фото Олеся Белая

Случчане, которые уже успели купить снадобья, в сторонке раскладывали их по сумкам и карманам. На моих глазах мужчина лет 50-ти распихал по карманам шесть флаконов средства «Мужская сила». Видимо, не захотел отставать от 86-летнего Константина Карповича из газеты.

За столиком у окна друг напротив друга сидели молодой человек с черной бородой и старушка в больших очках.

— Напишите, пожалуйста, свою фамилию, имя и отчество, — громко просил бабушку Черная Борода.

Я встала в очередь, и за мной сразу встали еще несколько человек. Соседи по очереди тихонько переговаривались, убеждая себя и других в том, что они не зря сюда пришли.

— Если бы не помогало, люди бы не стояли, — сказала одна женщина. — У меня колено когда-то болело. Два раза пролечила — все, бегаю. Значит, что-то ж есть.

Женщина в розовой куртке рассказала, что обычные таблетки ей не помогают, а в поликлинике ее не лечат. Кто-то говорил, что 22 рубля за флакончик — это еще немного.

— А что на лекции говорили? — спросила я.

— Вот врач, — моя соседка показала на Черную Бороду. — Что непонятно, он все объясняет.

Я оставила очередь и пошла на консультацию к столику «врача».

Человек с чёрной бородой

Фото Олеся Белая

Как не надо брать интервью

«Врач» все еще беседовал со старушкой в очках. Возле них стояла женщина в фиолетовой куртке и откровенно скучала.

— Вы на консультацию? — спросила я у нее. — Я за вами.

— Тут не дождешься, — с досадой ответила женщина в куртке. — Бабка всякую муру несет, да и все. Уже час.

Я прислушалась к разговору Черной Бороды и старушки и поняла, что тут происходит не консультация, а самое настоящее интервью. Которое потом попадет в газету «Удивительная сила природы». Молодой человек задавал бабушке вопросы: «А вот когда к врачам обращались, они вам какие-то таблетки выписывали? Вы принимали какие-то препараты до нашей продукции?».

Старушка, подумав, отвечала: «Ну, там, валерьянку да успокоительное».

— А как вы ходите? — продолжал Черная Борода.

— Ужас! Послушайте! — женщине в фиолетовом явно не нравился метод Черной Бороды вести интервью. — «Как вы ходите»! Как можно ходить в 80 лет? Бегом?

— А когда стало совсем плохо? — продолжал интервьюер терзать старушку.

— «А когда стало совсем плохо?» — передразнивала его женщина в фиолетовом. — Тут в 70 плохо, а в 80 с лишним он хочет, чтобы было хорошо!

Я спросила у нее, зачем она пришла на выставку. Женщина в фиолетовом обтекаемо ответила, что пришла за лекарством для мужа. «Аааа», — понимающе улыбнулась я. Явно имелась в виду «Мужская сила». Теперь женщина стояла в очередь к Черной Бороде, чтобы узнать, стоит ли покупать к «Мужской силе» еще и аптечные препараты типа «Простамола» или уже и так сойдет.

Я рассказала женщине в фиолетовом свою легенду, что у меня проблемы с давлением, и я хочу спросить, покупать ли мне сироп «Кардиплюс». Она посоветовала мне «Н***к» — это настоящее лекарство с амплодипином. Странно, что после прочтения газеты женщина все еще верила в синтетические медпрепараты. Это была какая-то недоработка пропагандистов природы.

В конце концов женщина в фиолетовом устала ждать и ушла.

Между тем Черная Борода засыпал бабушку наводящими вопросами, на которые она не отвечала: «А когда вам стало легче, через месяц или через два? А у вас работоспособность улучшилась? А боли прекратились? А давление улучшилось? А насколько? А легче стало? А в чем легче стало? Может, какая-то сила появилась?».

— Ну, вроде, какая-то сила появилась, — наконец сдалась бабуля.

— А к чему вас это подтолкнуло? Может, вы стали по дому больше хлопот делать? — приставал Борода.

— Я стараюсь поменьше делать, — призналась бабуля. И начала рассказывать про молодость.

Борода перебил: «Но вы говорите, что раньше ничего не могли делать, вам в руку отдавало и была усталость. А сейчас вы можете сами что-нибудь сделать?»

— Нууу, по мелочам, — отвечала бабушка явно не то, что надо

— А это благодаря «Кардиплюсу», как вы считаете?, — не унимался Борода.

— Не могу определить, — отвечала бабушка.

Когда закончилась эта экзекуция, Черная Борода спросил согласия опубликовать рассказ бабушки. И ей без очереди продали три банки «Кардиплюса» (за 66 рублей).

Справка: «Кардиплюс» — это сироп. Он состоит из экстрактов разных ягод с добавлением витаминов и, согласно газете, «способствует избавлению от гипертензии, атеросклероза, ишемической болезни сердца, аритмии, стенокардии, миокардита, кардиосклероза, варикозного расширения вен, тромбофлебита, трофических язв, вегетососудистой дистонии, депрессии и бессонницы, рекомендован при астенических состояниях, для профилактики и реабилитации после инсульта и инфаркта». Вот такой широкий спектр. Не то что обычные лекарства, которые только от одной-двух болезней помогают, и то с кучей побочных эффектов. Зачем вообще они нужны, если от всех болезней можно принимать варенье с витаминами?

Превращение журналиста во врача

После того, как Черная Борода отпустил бабушку, он все-таки дал мне врачебную консультацию. Я в свою легенду добавила, что у меня не только давление, но еще и диабет. Оказалось, при диабете принимать «Кардиплюс» нельзя. Лучше купить какой-то «Кадисин», который аналогичный, но в нем нету сахара.

— При гипертонии принимайте смело «Кадисин», — заверил Борода.

Я сделала вид, что все-таки не решаюсь пока принимать, и спросила, когда «Ф****кс» приедет к нам в следующий раз.

— Через месяц, — ответил Борода. — Вы оставьте свой номер телефона, мы по телефону вас будем оповещать о своем приезде.

— Конечно! — сказала я, написала в ежедневнике Бороды свой номер, ну, правда, с одной неправильной цифрой, и ушла.

Следом за мной вышел один из продавцов. Он подошел к припаркованному возле кафе микроавтобусу, открыл багажник. Багажник был больше чем наполовину заполнен коробками. К трем часам продавцы чудес собирались в Барановичи, чтобы тамошние доверчивые пенсионеры смогли обменять свои деньги на веру в чудо и стать героями газеты «Удивительная сила природы».