Движение «Открытая Россия» приняло решение о своей ликвидации 31.03.2019, 11:59

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Организация пошла на этот шаг, чтобы защитить своих активистов от преследований.

Движение "Открытая Россия" заявило о своей ликвидации. Об этом в субботу, 30 марта, сообщила пресс-секретарь объединения Наталья Грязневич, сообщает dw.com.

По ее словам, этот шаг был принят на конференции "Открытой России", чтоб обезопасить от преследований ее членов. "Несмотря на то, что преследование активистов "Открытой России" незаконно, и мы продолжаем на этом настаивать во всех инстанциях, мы приняли решение, что безопасность людей для нас важнее", - добавила Грязневич.

Объединение "Открытая Россия" было создано в ноябре 2016 года. На учредительной конференции, состоявшейся в Хельсинки, председателем движения был избран Михаил Ходорковский. После того как глава ЮКОСа решил отказаться от поста председателя, сохранив при этом статус основателя, в 2018 году лидером "Открытой России" стал активист из Санкт-Петербурга Андрей Пивоваров.

В январе 2019 года генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по статье 284.1 УК РФ ("деятельность нежелательной организации") в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко. Это стало первым случаем применения данной статьи в РФ. По решению суда в Ростове-на-Дону Шевченко находится под домашним арестом. В рамках этого же дела состоялись обыски у восьми активистов организации в Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске.

За последние два года в отношении активистов движения были возбуждены несколько десятков административных дел по статье об участии в нежелательной организации.