Белорусам на заметку: зарплаты в польских торговых сетях в 2019 году 31.03.2019, 12:13

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Фото: onliner.by

Магазины Польши привлекают работников повышением зарплат и социальными пакетами.

Из-за дефицита рабочей силы, торговые сети в Польше регулярно увеличивают зарплату своим работникам, а также готовят для них выгодные социальные пакеты. Тем не менее, уровень оплаты труда здесь значительно уступает зарплате в других сферах польской экономики, пишет shoppingpl.com.

Сейчас предприятия Польши оказались в ситуации растущего дефицита работников. По данным аналитиков PwC, к 2025 году такая тенденция на польском рынке труда будет расти. Ведь прогнозируют экономический рост, из-за которого нужно будет привлечь еще около 1,5 млн. человек.

Проблема касается и торговли. В течение второго квартала 2019 года работодатели этого сектора хотят увеличить занятость на 12%. То есть, следует ожидать бума вакансий.

Сколько платят в Biedronka, Lidl, Tesco, Carrefour и Kaufland

Крупнейшие розничные сети, такие как Biedronka, Lidl, Tesco, Carrefour и Kaufland, уже развивают новые способы привлечения сотрудников. В первую очередь они поднимают зарплату.

В частности, с марта 2019 года оплата труда в Lidl выросла на 9,2%. И это неудивительно, ведь в течение этого года сеть хочет увеличить занятость на 1300 человек. Сейчас работники магазина получают от 3100 до 3850 злотых брутто, а после одного года работы - от 3250 до 4050 злотых брутто, после двух - от 3450 до 4350 злотых брутто. Зарплата зависит от места расположения магазина, а следовательно расходов на проживание.

Регулярно растут доходы работников Biedronka. Так, продавец и кассир сети может заработать 3250 злотых брутто - 2700 злотых зарплаты и 550 злотых премии. Но это при 100% посещаемости. Кто работает в Biedronka дольше, может получить до 3550 злотых брутто, то есть около 2540 злотых за руки.

В течение прошлого года дважды увеличивали зарплату и в Tesco. Сначала на 100 злотых брутто, а потом на 130. Поэтому зарплата здесь стартует от 2600 злотых брутто.

Kaufland гарантирует кассирам зарплату 2600-3400 злотых брутто, в зависимости от расположения магазина. С марта 2019 года лучшие работники, которые не имеют пропусков и хорошо выполняют свою работу, получают ежемесячную премию 400 злотых брутто.

Уровень зарплаты в Carrefour также зависит от места расположения магазина. В этом году сеть официально еще не объявила ее размер. Однако, по данным dlahandlu.pl, максимально продавец здесь может заработать 2600-2800 злотых брутто в месяц. При этом, управленческий персонал получает на 25% более высокую оплату труда.

Такой уровень зарплат уступает среднему на польских предприятиях. Так, в январе 2019 года он составлял 4900 злотых брутто.

Поэтому неудивительно, что работники торговой сети Stokrotka требуют увеличения месячной зарплаты на 500 злотых брутто. Сейчас начинающие кассиры получают здесь чуть больше минимальной зарплаты.

Какие льготы работникам предоставляют торговые сети

Однако менеджмент торговых сетей прекрасно понимает, что одной зарплатой удержать людей трудно. Чтобы создать корпоративную атмосферу и привлечь кадры, они предлагают различные бонусы. Эксперты отмечают, что сейчас претенденты на работу обращают внимание не только на уровень зарплаты, но и на поощрение и выгоды: гибкий график, социальное и медицинское страхование, дополнительные оплачиваемые отпуска и тому подобное.

Например, Biedronka предлагает рабочим 20 социальных программ, которые включают: финансовую помощь при тяжелой семейной ситуации, профилактические осмотры, помощь для новорожденных и первоклассников и тому подобное.

Дисконт-сеть Lidl готова оплачивать частное медицинское обслуживание, социальное страхование, карту Multisport, курсы иностранных языков, обучение, помощь на младенца и первоклассника.

Работники Kaufland также имеют частный медицинский пакет, могут использовать программу Multisport, страховать жизнь на выгодных условиях, подать заявку на софинансирование сетью их отдыха.

Tesco предоставляет работникам 10% скидки на покупки, рождественские подарочные карты, предлагает совместное финансирование спортивных занятий и медицинских пакетов.

Carrefour обеспечивает сотрудников медицинской помощью, социальным страхованием, скидками на покупки в сети, пособием на ребенка и тому подобное.