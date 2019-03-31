Видеофакт: Президент Эстонии принимает участие в марш-броске с военными 31.03.2019, 12:18

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ФОТО: FLICKR/U.S. ARMY EUROPE IMAGES

У Керcти Кальюлайд была задача пройти 30-километровый путь наравне с солдатами.

Президент Эстонии Керcти Кальюлайд присоединилась к традиционному марш-броску Скаутского батальона, в котором в этом году приняли участие 1300 человек. Об этом сообщает Postimees.

"Сегодняшний старт - отличный способ для меня провести время с военнослужащими, союзниками и таким образом отметить то, что Эстония присоединилась к НАТО 15 лет назад", - сказала Кальюлайд, которая впервые принимала участие в марш-броске.

У участников было 8 часов, чтобы пройти 30-километровый путь. Все участники, завершившие марш-бросок менее чем за четыре часа, были награждены медалями.

В акции участвовали военные Сил обороны, представители союзников, полицейские, пограничники, сотрудники Администрации пенитенциарных учреждений и других силовых структур, а также студенты учебных заведений, связанных с обороной, и гражданские лица.

Скаутский батальон - это подразделение быстрого реагирования 1-й пехотной бригады. Скаутский батальон был основан в Эстонии 21 декабря 1918 года и восстановлен 29 марта 2001 года.