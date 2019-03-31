«Белорусы живут по понятиям, потому что законы не работают?» 31.03.2019, 12:32

Фото: spring96.org

Нормальная жизнь в стране возможна только с возвращением законности.

В могилевском общественном центре «Кола» сайт о человеке и его правах mspring.online 27 марта провел ток-шоу о том, почему белорусы уважают культуру тюрем и колоний, как это сочетается с правами человека и когда же воровские понятия уйдут, уступив место действующим и справедливым законам.

Фото: spring96.org

Фото: spring96.org

Фото: spring96.org

В качестве экспертов выступили бывший политзаключенный, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, бывший политзаключенный, активист Евгений Васькович и могилевчанин Артур Баханьков, который провел около 15 лет в тюрьмах и колониях и живет по «воровским понятиям».

Фото: spring96.org