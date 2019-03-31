В Венесуэле произошло пятое за месяц отключение электричества 31.03.2019, 12:35

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Блэкаут охватил 20 штатов страны и столицу Каракас.

В Венесуэле произошло новое отключение электроэнергии, которое затронуло по меньшей мере 20 штатов страны и столицу Каракас. Об этом сообщает газета El Nacional (перевод – РБК).

По данным издания, свет отключился 30 марта в 19:10 по местному времени (03:10 по Минску 31 марта). Оно стало пятым за месяц.

Предыдущее отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 29 марта. Тогда без света остался 21 штат из 23. Первый блэкаут случился 8 марта. В результате в больницах Венесуэлы погиб 21 человек.

Причиной отключения света, которое произошло 18 марта, СМИ называли взрыв трансформаторов на подстанции в промышленной зоне Клорис де Гуаренас.