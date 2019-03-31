В Беларуси появился лжесвященник, который бесплатно ездит на такси 31.03.2019, 12:45

Фото: vitprav.by

Мужчина представляется «архимандритом из Абхазии».

В Витебской области действует религиозный мошенник. Мужчина представляется «архимандритом Грузинской православной церкви из Абхазии». На самом деле он не священник, а все документы, которые он предъявляет в доказательство своего «духовного сана», — фальшивые, сообщает сайт Витебской епархии.

34-летний Юрий (Георгий) Крот родился в Глуске Могилевской области, работал кочегаром. Затем начал мошенническую деятельность, представляясь иеромонахом или игуменом Грузинской православной церкви, а также благочинным Георгиевского мужского монастыря Хустской епархии из Украины.

Сайт Витебской епархии сообщает, что Юрий (Георгий) Крот, представляясь православным священником, может собирать у людей пожертвования на церковные нужды, покупку облачений, совершение панихид и других обрядов. Может попросить денег на личные потребности, обратиться с просьбой, чтобы его пустили переночевать. Были случаи, когда облаченный в священнические одежды мошенник пользовался услугами такси без оплаты.

В 2012 году Крот попался на мошенничествах в Могилевской области. Тогда он написал письмо епископу Бобруйскому и Быховскому, в котором признался, что не является священником, попросил прощения и пообещал жить честно — то есть устроиться на работу.

В данный момент мошенник собирает деньги через группу в социальной сети.

«В случае появления новых сведений о деятельности мужчины рекомендуем обращаться с письменным заявлением в ближайшее отделение милиции», — просят в епархии.