Юлия Тимошенко: Верю, что весна победит 31.03.2019, 12:47

Юлия Тимошенко

Политик проголосовала на выборах президента Украины.

Лидер партии "Батьківщина" и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко 31 марта проголосовала на президентских выборах. Видео политик разместила на своей странице в Facebook, сообщает gordonua.com.

"Я со своей семьей, своей командой пришла проголосовать за Украину. Вы знаете, что сегодня Украина перевела часы вперед, на весеннее время, и я верю, что мы точно так же сделаем шаг вперед к успешной, цветущей, европейской Украине. Я верю, что сегодня начинается новое историческое движение Украины к миру и процветанию, к счастью каждого человека", – заявила Тимошенко.

По ее словам, "сегодня есть шанс все изменить". "Последние пять лет Украина, к сожалению, находится в бедности и коррупции, но точку в этом сегодня поставит каждый украинец. Все будет в Украине хорошо… Я верю, что весна победит", – сказала она.

С 8.00 до 20.00 в Украине будут работать избирательные участки для голосования на очередных президентских выборах. В них принимает участие рекордное количество кандидатов: в бюллетень внесли 39 фамилий.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 2344 международных официальных наблюдателя за выборами от 19 международных организаций и 17 иностранных государств.

Национальный экзит-полл проведут Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова. Их результаты обнародуют после закрытия участков в 20.00.

В течение 10 дней со дня голосования ЦИК должна установить результаты выборов и составить соответствующий протокол. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то 21 апреля состоится второй тур президентских выборов.