Диетологи предложили три блюда на замену жареной картошке

Диетологи предложили три блюда на замену жареной картошке10
- 31.03.2019, 12:59
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Но согласятся ли с этим белорусы?
Вряд ли какой-либо гарнир составит конкуренцию по популярности жареной картошке у белорусов. Картошку едят зимой и летом, с мясом и рыбой, салатами и закусками. Вот только пользы от такого гарнира немного.
Сайт tut.by попросил фудблогера и диетолога Маргариту Шабуневич предложить несколько зожных альтернатив жареной картошке.
Почему жареной картошкой лучше не злоупотреблять?
— Жареный картофель готовят на масле, поэтому такое блюдо — источник холестерина. У нас принято есть картошку с мясом, а сочетание крахмала и жиров вредно для пищеварения. Крахмалистые продукты следует комбинировать только с порцией свежих овощей, — подчеркивает диетолог.
— Конечно, жареный картофель является традиционным блюдом в Беларуси. Наши бабушки и дедушки годами ели этот гарнир, но не стоит забывать, что с возрастом у многих из них обостряются проблемы с ЖКТ и сердечно-сосудистой системой. Съесть тарелку картошки получается намного дешевле, чем порцию бурого риса или киноа. Но покупка лекарств и разрешение проблем со здоровьем впоследствии обойдутся еще дороже.
Что приготовить на гарнир вместо картошки?
1. Черный рис
— Черный рис, в отличие от белого, — это вид необработанной крупы. В нем содержится больше полезных веществ — железа, цинка, марганца, калия и фолиевой кислоты. Зерна черного риса сохраняют оболочку, что снабжает крупу витаминами группы В и клетчаткой. В нем содержится в два раза больше белка, чем в белом шлифованном рисе. Черный рис также подходит для диетического питания. А вот готовится он дольше белого, — предупреждает блогер. — Зато и чувство сытости сохраняется более длительное время, так как черный рис является медленным углеводом.
Экзотический черный рис с манго
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Доброе утро ☀️ наше субботнее рабочее утро в Беларуси🇧🇾 - залог длинных выходных впереди😉 . Сегодня хочу показать вам свой тропический и необычный завтрак - черный рис🖤 и сочный Манго . 🍚Кстати черный рис считается одним из самых полезных видов, он обогащен белком (8,5 грамм белка на 100 грамм продукта) и говорят, от него невозможно поправиться 😉 Чёрный рис имеет легкий ореховый🥜 вкус и рассыпчатую консистенцию☝🏻 Он имеет необычный цвет, да и выглядит эффектно😜 Пробовали черный рис❓🙂 . 🖤Черный рис с манго эффектно ▫️Для такой утренней каши нужно замочить рис на ночь в воде💦 ▫️После чего тщательно промыть и отварить (я варю на воде, но очень будет вкусно на кокосовом молочке🍼) ▫️Добавить кокосовое масло - добавляем так полезные жиры ▪️Нарезать манго длинными полосками ▪️Добавить орешки кешью 💛И наслаждаться тропическим завтраком в холодную осень Приятного аппетита 😘 #марго_ппзавтрак #марго_ппкаша
Ингредиенты:
Рис — 100 грамм
Молоко (вода) — 100−150 мл
Манго — 150 грамм
Орехи — по желанию
Приготовление:
За восемь часов до приготовления замочите рис в воде для нейтрализации фитиновой кислоты. После тщательно промойте и отварите. Черный рис можно варить как на воде, так и на молоке.
— Я рекомендую готовить на кокосовом молоке — получается очень нежно, питательно и полезно, — отмечает фудблогер. — Если вы все-таки предпочитаете варить крупу на воде, то перед тем, как снять рис с огня, добавьте для вкуса ложку кокосового масла (или кокосовой пасты).
Готовый рис дополните ломтиками свежего сочного манго и орехами кешью.
2. Гречневая крупа
— Гречка — это малокалорийная и легко усваиваемая каша. Ее принято считать одной из самых полезных круп. Гречку «прописывают» при ожирении, сахарном диабете и похудении, заболеваниях ЖКТ и других органов. Она содержит незаменимые аминокислоты, калий, кальций, фосфор, медь, йод, цинк, фтор, кобальт, а также витамины В1, В2, В9 и витамин Е. Гречневая каша хороша в качестве гарнира. Плюс ее можно использовать как начинку для самых разных блюд: например, фаршированных перцев или кабачков.
Гречневая каша с грибами
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🍄Грибная каша Не из мухоморов, из шампиньонов😉 Простая и быстрая, зато какая вкусная... ⠀ Гречка может быть вкусной☝🏻 Не сухой, сочной и разнообразной ⠀ 🍄Гречка с грибами На 1 порцию •Гречневая крупа: 60 грамм •Вода: 150 мл •Соль ⠀ •Шампиньоны: 150 грамм •Масло растительное: 10 грамм •Соль, специи ⠀ 🍄Готовим: Гречку отварить Шампиньоны обжарить Готово👍🏼 ⠀ Любите гречку❓😉 Для марафона #кашеварнаяосень #марго_ппкаша
Ингредиенты:
Гречневая крупа — 120 грамм
Вода — 200−250 мл
Шампиньоны — 250 грамм
Масло растительное — 30 грамм (для жарки грибов)
Соль и специи по вкусу
Приготовление:
Заранее замочите гречку. Затем отварите ее на воде с добавлением соли. Шампиньоны промойте и обжарьте на масле вместе с репчатым луком. Добавьте к грибам соль и специи. Подавайте крупу и грибы к столу горячими.
3. Киноа
— Эта крупа — рекордсмен по количеству белка и полезных углеводов. Она дорогая по стоимости, однако крайне полезная: содержит витамины группы В, фолиевую кислоту, фосфор, марганец, калий, натрий, селен и магний. Белок из киноа полностью усваивается организмом, восстанавливает и формирует костную ткань. Киноа выводит токсины, способствует положительной работе ЖКТ и всей пищеварительной системы. Она имеет невысокий гликемический индекс, поэтому полезна для людей с сахарным диабетом. Крупу можно готовить как отдельный гарнир или добавлять в салаты и супы.
Табуле из киноа
Фото использовано в качестве иллюстрации. Источник: pixabay.com
Ингредиенты:
Киноа — 250 грамм
Помидоры — 100 грамм
Огурец — 50 грамм
Болгарский перец — 100 грамм
Помидоры (вяленые в масле) — 25 грамм
Лук — 10 грамм
Оливковое масло — 100 мл
Лимонный сок — 15 мл
Петрушка, кинза, мята и специи — по вкусу
Приготовление:
Промойте крупу, затем отправьте ее в кипящую воду. Отваривайте 10 минут после закипания. Затем снимите с огня и дайте киноа остыть.
Далее займитесь овощами: ошпарьте томат и снимите кожицу. Нарежьте кубиками остальные овощи, мелко нарубите зелень. Смешайте и взбейте венчиком лимонный сок и оливковое масло. Добавьте к полученной массе киноа, зелень и овощи. По желанию насыпьте специй.