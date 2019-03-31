Диетологи предложили три блюда на замену жареной картошке 10 31.03.2019, 12:59

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Источник: pixabay.com

Но согласятся ли с этим белорусы?

Вряд ли какой-либо гарнир составит конкуренцию по популярности жареной картошке у белорусов. Картошку едят зимой и летом, с мясом и рыбой, салатами и закусками. Вот только пользы от такого гарнира немного.

Сайт tut.by попросил фудблогера и диетолога Маргариту Шабуневич предложить несколько зожных альтернатив жареной картошке.

Почему жареной картошкой лучше не злоупотреблять?

— Жареный картофель готовят на масле, поэтому такое блюдо — источник холестерина. У нас принято есть картошку с мясом, а сочетание крахмала и жиров вредно для пищеварения. Крахмалистые продукты следует комбинировать только с порцией свежих овощей, — подчеркивает диетолог.

— Конечно, жареный картофель является традиционным блюдом в Беларуси. Наши бабушки и дедушки годами ели этот гарнир, но не стоит забывать, что с возрастом у многих из них обостряются проблемы с ЖКТ и сердечно-сосудистой системой. Съесть тарелку картошки получается намного дешевле, чем порцию бурого риса или киноа. Но покупка лекарств и разрешение проблем со здоровьем впоследствии обойдутся еще дороже.

Что приготовить на гарнир вместо картошки?

1. Черный рис

— Черный рис, в отличие от белого, — это вид необработанной крупы. В нем содержится больше полезных веществ — железа, цинка, марганца, калия и фолиевой кислоты. Зерна черного риса сохраняют оболочку, что снабжает крупу витаминами группы В и клетчаткой. В нем содержится в два раза больше белка, чем в белом шлифованном рисе. Черный рис также подходит для диетического питания. А вот готовится он дольше белого, — предупреждает блогер. — Зато и чувство сытости сохраняется более длительное время, так как черный рис является медленным углеводом.

Экзотический черный рис с манго

Ингредиенты:

Рис — 100 грамм

Молоко (вода) — 100−150 мл

Манго — 150 грамм

Орехи — по желанию

Приготовление:

За восемь часов до приготовления замочите рис в воде для нейтрализации фитиновой кислоты. После тщательно промойте и отварите. Черный рис можно варить как на воде, так и на молоке.

— Я рекомендую готовить на кокосовом молоке — получается очень нежно, питательно и полезно, — отмечает фудблогер. — Если вы все-таки предпочитаете варить крупу на воде, то перед тем, как снять рис с огня, добавьте для вкуса ложку кокосового масла (или кокосовой пасты).

Готовый рис дополните ломтиками свежего сочного манго и орехами кешью.

2. Гречневая крупа

— Гречка — это малокалорийная и легко усваиваемая каша. Ее принято считать одной из самых полезных круп. Гречку «прописывают» при ожирении, сахарном диабете и похудении, заболеваниях ЖКТ и других органов. Она содержит незаменимые аминокислоты, калий, кальций, фосфор, медь, йод, цинк, фтор, кобальт, а также витамины В1, В2, В9 и витамин Е. Гречневая каша хороша в качестве гарнира. Плюс ее можно использовать как начинку для самых разных блюд: например, фаршированных перцев или кабачков.

Гречневая каша с грибами

Ингредиенты:

Гречневая крупа — 120 грамм

Вода — 200−250 мл

Шампиньоны — 250 грамм

Масло растительное — 30 грамм (для жарки грибов)

Соль и специи по вкусу

Приготовление:

Заранее замочите гречку. Затем отварите ее на воде с добавлением соли. Шампиньоны промойте и обжарьте на масле вместе с репчатым луком. Добавьте к грибам соль и специи. Подавайте крупу и грибы к столу горячими.

3. Киноа

— Эта крупа — рекордсмен по количеству белка и полезных углеводов. Она дорогая по стоимости, однако крайне полезная: содержит витамины группы В, фолиевую кислоту, фосфор, марганец, калий, натрий, селен и магний. Белок из киноа полностью усваивается организмом, восстанавливает и формирует костную ткань. Киноа выводит токсины, способствует положительной работе ЖКТ и всей пищеварительной системы. Она имеет невысокий гликемический индекс, поэтому полезна для людей с сахарным диабетом. Крупу можно готовить как отдельный гарнир или добавлять в салаты и супы.

Табуле из киноа

Фото использовано в качестве иллюстрации. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

Киноа — 250 грамм

Помидоры — 100 грамм

Огурец — 50 грамм

Болгарский перец — 100 грамм

Помидоры (вяленые в масле) — 25 грамм

Лук — 10 грамм

Оливковое масло — 100 мл

Лимонный сок — 15 мл

Петрушка, кинза, мята и специи — по вкусу

Приготовление:

Промойте крупу, затем отправьте ее в кипящую воду. Отваривайте 10 минут после закипания. Затем снимите с огня и дайте киноа остыть.

Далее займитесь овощами: ошпарьте томат и снимите кожицу. Нарежьте кубиками остальные овощи, мелко нарубите зелень. Смешайте и взбейте венчиком лимонный сок и оливковое масло. Добавьте к полученной массе киноа, зелень и овощи. По желанию насыпьте специй.