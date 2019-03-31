Сергей Петрухин: Для милиционеров на суде я приготовил сюрприз 2 31.03.2019, 13:10

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Сергей Петрухин

Блогер считает дело против него политически мотивированным.

9 апреля в суде Ленинского района Бреста начнутся слушания уголовного дела, возбужденного в отношении блогера Сергея Петрухина по статьям 188 (клевета) и 189 (оскорбление) УК.

Начало в 9.45 и 14.00, сообщил блогер в соцсетях.

«Я считаю это дело политически мотивированным. Его возбудил прокурор. Потому что я, якобы, оскорбил и оклеветал представителя власти участкового Ленинского РОВД Сергея Игнатюка, – сообщает Сергей Петрухин. – Для «истцов» – милиционеров и для зрителей я приготовил сюрприз. И не один».