Явка на выборах президента Украины превысила 16% 2 31.03.2019, 13:16

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Основные кандидаты на пост главы государства уже проголосовали.

По состоянию на 11:00 (по Минску) явка избирателей на президентских выборах в Украине составила 16,33% по данным со 164 избирательных округов из 199. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

Выборы начались в 08:00 (по Минску), в списках избирателей были зарегистрированы 35,56 млн человек, избирательные участки будут работать до 20 часов по местному времени (совпадает с минским). Основные кандидаты, Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, уже проголосовали.

Такого длинного бюллетеня для голосования на выборах президента в Украине не было никогда. Больше всего претендентов на пост было в 2004 году — 26 кандидатов, двое потом снялись.