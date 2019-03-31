Белорусы предпочитают хранить деньги в валюте 31.03.2019, 13:19

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Граждане страны не доверяют рублю.

По данным Нацбанка за IV квартал 2018 года, срочные банковские вклады физлиц составили 17,45 млрд рублей, сообщает officelife.media.

При этом депозиты в национальной валюте составили 4,07 млрд рублей, или 23,3% от общего объема срочных банковских вкладов физлиц во всех видах валют.

В сравнении с октябрем 2018 года доля выросла на 3,5%.

Срочные депозиты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) составили 13,38 млрд рублей, или 76,7% от общего объема срочных вкладов. Рост в сравнении с октябрем — на 2%.