Австралийский газ окажет эффект домино для мирового рынка 2 31.03.2019, 13:25

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Для российского «Газпрома» ситуация становится критической.

"Газпром" долго не признавал, что СПГ из США сможет составить конкуренцию российскому газу.

По данным отчета Международного газового союза (IGU World Gas LNG Report), в 2023 г. производство СПГ в США достигнет 70 млн т в год, что практически совпадает с данными ЕІА, в Австралии — около 90 млн т, а в РФ — всего 30 млн т.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишут Михаил Гончар и Игорь Стукаленко, Центр глобалистики "Стратегия ХХI". Кстати, по их словам, австралийский СПГ окажет эффект домино для мирового рынка.

"Он потеснит катарский и американский СПГ на азиатских рынках, а те направятся на европейский, конкурируя между собой. Это уже стало проявляться на азиатском рынке вследствие увеличения на протяжении последних двух лет поставок австралийского СПГ, — отмечают эксперты. — "Газпром" долго не признавал, что СПГ из США сможет составить конкуренцию российскому газу, каждый раз подчеркивая, что он всегда будет дешевле американского. Сейчас ситуация изменилась, — цены на рынках Японии, Китая, Кореи снизились. И недавно в "Газпроме" признали, что могут столкнуться с конкуренцией СПГ из-за возможного перенаправления потоков из Азии в Европу".