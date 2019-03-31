Что на самом деле происходит на ферме, из-за которой скандалил Лукашенко 11 31.03.2019, 13:31

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Журналисты съездили в Шкловский район.

Корреспонденты «Белсата» посетили ферму «Слижи» на Могилевщине и лично увидели, что коровы там совсем не «обосранные».

Журналисты посетили ферму, которую Лукашенко опозорил на всю страну. Справедливо ли это было?

— Это неправильно, что он критиковал. Обидно. За комплекс свой обидно, конечно. У нас все время самый лучший комплекс считается, не знаю, – рассказывает оператор машинного доения Елена.

Правда, от внимания журналистов здесь уже устали. Однако Андрей Зенкин, начальник МТК, снова и снова рассказывает, что все на ферме хорошо. Единственный был недостаток – в соломе. А вот и надои, и рост скота, и его сохранение были в порядке. Да журналисты и сами это увидели.

— Приезд Лукашенко как-то повлияет на обычных работников?

— Обида, у них просто обида, – говорит Андрей Зенкин.

Больше подробностей – в видео.