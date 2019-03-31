В Черниговской области на избирательный участок бросили «коктейль Молотова» 31.03.2019, 13:33

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Голосование не прерывалось.

В городе Борзне Черниговской области злоумышленник бросил "коктейль Молотова" на избирательном участке, где проходит голосование за президента Украины. Об этом сообщается в Twitter Министерства внутренних дел Украины, пишет gordonua.com.

"В 10.50 в городе Борзне на одном из избирательных участков по адресу ул. Пантелеймона Кулиша, 105 мужчина бросил зажигательную смесь с последующим горением. В 10.51 возгорание ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал. Избирательный процесс не прекращался", – сказано в твите.

#Чернігівщина: о 10:50 у м. Борзна на одній із виборчих дільниць за адресою: вул. Пантелеймона Куліша,105 чоловік кинув запальну суміш з подальшим горінням. О 10:51 загорання ліквідовано. Внаслідок події ніхто не постраждав. Виборчий процес не припинявся. pic.twitter.com/RBhR9m4mjj — МВС України (@MVS_UA) 31 марта 2019 г.

С 8.00 до 20.00 в Украине будут работать избирательные участки для голосования на очередных президентских выборах. В них принимает участие рекордное количество кандидатов: в бюллетень внесли 39 фамилий.

Безопасность на выборах президента обеспечивает 39 тыс. полицейских.

18 марта советник министра внутренних дел Иван Варченко напоминал, что фото с бюллетенем в кабинке для голосования имеет признаки уголовного преступления и может повлечь соответствующее наказание.