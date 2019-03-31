закрыть
31 марта 2019, воскресенье, 15:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

В Черниговской области на избирательный участок бросили «коктейль Молотова»

  • 31.03.2019, 13:33
  • 1,330

Голосование не прерывалось.

В городе Борзне Черниговской области злоумышленник бросил "коктейль Молотова" на избирательном участке, где проходит голосование за президента Украины. Об этом сообщается в Twitter Министерства внутренних дел Украины, пишет gordonua.com.

"В 10.50 в городе Борзне на одном из избирательных участков по адресу ул. Пантелеймона Кулиша, 105 мужчина бросил зажигательную смесь с последующим горением. В 10.51 возгорание ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал. Избирательный процесс не прекращался", – сказано в твите.

С 8.00 до 20.00 в Украине будут работать избирательные участки для голосования на очередных президентских выборах. В них принимает участие рекордное количество кандидатов: в бюллетень внесли 39 фамилий.

Безопасность на выборах президента обеспечивает 39 тыс. полицейских.

18 марта советник министра внутренних дел Иван Варченко напоминал, что фото с бюллетенем в кабинке для голосования имеет признаки уголовного преступления и может повлечь соответствующее наказание.


популярное за неделю

Мнение

По волне нашей памяти
По волне нашей памяти Ирина Халип
А если копнуть глубже?
А если копнуть глубже? Лилия Шевцова
Праздник на плантациях
Праздник на плантациях Николай Статкевич
Чрезвычайный назначенец
Чрезвычайный назначенец Владимир Халип