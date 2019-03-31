Житель Слуцка вызвал «скорую», а потом три раза за ночь попадал в милицию 8 31.03.2019, 14:06

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После этого белорус не обращается к медикам, даже если ему плохо.

Случчанин Геннадий Уласовец вызвал себе «скорую». Медики приехали, но не помогли и вызвали на него милицию. В итоге за ночь 29 марта он три раза был задержан правоохранительными органами: за оскорбление медработника, нарушение ПДД и для посещения вытрезвителя, пишет «Кур'ер».

Именно так утверждает сам мужчина.

В четверг, 28 марта, в деревне Павловка (неподалеку от Серяг) Геннадий Уласовец помог соседке колоть дрова. После они выпили бутылку вина, и примерно в 22−23 часа ему стало плохо. Он принял корвалол и позвонил в «103».

Мужчина включил свет, оставил одну из дверей открытой (со стороны огорода, главный вход был закрыт) и лег на кровать. Приехали медики и стали стучать в окно. Геннадий утверждает, что они стучали очень громко, поэтому он на них прикрикнул.

«Я открыл дверь, заходит молодой человек в коричневой куртке, не в халате, и говорит: «Что ты нас вызываешь?» Я говорю: «Сопляк, ты че мне на ты. Мне уже 69-й год». Он мне: «Да пошел ты». Развернулся и пошел. Я за ним выскочил: «Какой я тебе на…р». Он сел в машину и поехал», — рассказывает Геннадий.

По словам мужчины, через минут 20−30 приехала милиция и забрала его в отделение. Там, как рассказали «Кур'еру» в Слуцком РОВД, на него составили протокол, потому что сотрудник «скорой» написал заявление на привлечение к ответственности за оскорбление. По информации руководства милиции к двум другим задержаниям Слуцкий РОВД не имеет отношения.

Потом Геннадия отпустили. Он направился домой, но через пять минут его остановили и доставили в вытрезвитель. Вероятно, он был задержан сотрудниками Департамента охраны (Департамент пока не прокомментировал этот случай). В вытрезвителе, по его словам, он пробыл около 30−60 минут. Говорит, что алкоголя в крови не обнаружили, и его снова отпустили.

«С милицией не ругался. Они меня, слава богу, три раза осчастливили. Я не хотел расписываться, но мне сказали: «Если не будешь писать — будешь в КПЗ». Да ну его, мне домой надо, надо огород скоро садить. Расписался, черканул там», — говорит Геннадий.

Геннадий вышел на дорогу и стал ловить такси. Его остановили люди в форме: теперь за то, что он шел по проезжей части. Снова отпустили.

«Три часа ночи. Тихий город, нет машин. Я шел по обочине. Потом я нашел такси, там была женщина за рулем. Она довезла меня до 12-го городка. Я зашел домой, взял у жены денег и поехал в деревню. Было около 5 часов утра», — рассказывает Геннадий.

Он говорит, что сегодня, 29 марта, ему тоже плохо, но он боится вызывать «скорую», а то «они опять милицию вызовут».

В медпомощи не нуждался

Сергей Чайковский, заместитель главного врача Слуцкой ЦРБ, подтвердил «Кур'еру» факт обращения Геннадия Уласовца в скорую помощь. По его словам, медосмотр показал, что мужчина в медицинской помощи не нуждался. Вызов не обоснован.

«В связи с угрозами и оскорблениями в адрес работников скорой помощи вызван наряд милиции и написано заявление на данного гражданина по данному поводу. Правовую оценку его действий дадут сотрудники соответствующих органов», — сказал Сергей Чайковский.