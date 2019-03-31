Как выглядела жизнь в США по сравнению с СССР 5 31.03.2019, 14:19

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Фото: maxim-nm.livejournal.com

Что скрывали за «железным занавесом».

Так, друзья — сегодня будет невероятно интересный пост-сравнение того, как жили люди в пятидесятые годы в СССР и в США. Напомню, что все годы своего существования СССР пыжился перегнать США, периодически вскрикивал о том, что по чугуну уже перегнали — вот оно достижение! — но на самом деле смотреть нужно было совсем на другое — на жизнь обычных людей, пишет в ЖЖ блогер Максим Мирович.

Так вот — все годы существования СССР люди жили в нем плохо и весьма бедно, среди постоянного дефицита и принудительно-административного распределения благ, вроде фальшивых "бесплатных" квартир или "бесплатной" медицины. Эту постоянную нищету советская пропаганда объясняла какими-то великими целями и при этом постоянно поливала США грязью — рассказывая что там и Абама негров линчует, и в целом они там все вот-вот загнуться или в крайнем случае попросятся в состав СССР.

Практически никто из советских граждан не видел, как реально живут в США такие же обычные люди и какие блага они имеют за то же потраченное на работе время — в СССР этого попросту не показывали. А посмотреть было на что, и в сегодняшней фото-подборке мы наглядно это увидим. На фото поражает, во-первых, как и во что одеты люди. Во-вторых — на чем они ездят и в целом как они выглядят. Ну и в третьих — все бытовые фотоснимки Америки 1950-х годов сделаны на качественную цветную пленку и отличные фотокамеры — которые в СССР и в восьмидесятые годы были дорогой редкостью.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о реальной жизни в США 1950-х и сравнение ее с нищей советской жизнью тех же лет.

Ну что, давайте смотреть на то, как загнивала Америка в 1950-е годы. Вот обычное городское фото пятидесятых годов — обратите внимание на то, во что одеты люди, особенно женщины. Хочу напомнить, что в совке пятидесятых годов женщины летом носили самодельные сарафаны (которые шились из купленных в магазине отрезов ткани), а зимой ходили в бесформенных (и крайне дорогих) пальто либо полушубках (невероятных по стоимости). Ну или в ватниках.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Два парня, фото сделано видимо в какой-то гримерке, снимок 1955 года. На заднем плане — плакаты с обнаженными девушками в бикини, в совке такие фото стали более-менее "разрешать" только в семидесятые годы. В пятидесятые за такие плакаты могли бы и посадить.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Еще одно уличное фото. Опять же — обратите внимание на качество и стиль одежды всех, кто присутствует в кадре. Свитера, джинсы, мастерки на молнии — в совке все это в таком виде появится в лучшем случае через 20 лет, ближе к семидесятым годам. И да, на оправу очков у девушки тоже обратите внимание — в СССР тех лет вам могли предложить либо круглые очки родом из 1930-х, либо огромную костяную оправу а-ля Чикатило.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Вообще одежда — это пожалуй то, что шокирует на снимках больше всего. Посмотрите на это фото — определите сходу год? Выглядит вообще как девяностые годы — а это снмок 1951 года. 1951, Карл! В совке тех лет дети походили на оборванцев из советских же рассказов о дореволюционной жизни бедноты.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Или вот, кадр середины пятидесятых. Обратите внимание на то, во что одеты женщины, что надето у них на ногах. Пахнут, я уверен, тоже далеко не вонючей "Красной Москвой". В это время какой-нибудь советский пропагандист вскрикивал изработанным дояркам в рваных ватниках про то, как в США угнетают женщин. Смотрите не попадите случайно в США на угнетение!

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Фото людей на стадионе. Тут просто ноу комментс, как говорится, просто посмотрите на одежду и прически.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Так, теперь давайте посмотрим на то, на чем ездили в то время американцы. Обращает внимание то, что у многих семей на снимках есть персональные автомобили классного качества — вот например, дядька приехал на озеро отдохнуть.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Девушка с автомобилем, это какое-то купе, марку точно не определю. И да, на качество одежды тоже посмотрите. В совке так жили только жены/дочери всякой партийной элиты, потомки которых сейчас вскрикивают в комментариях "верните нам наш персональный и уютный СССР!"

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Молодая пара с шикарным кабриолетом вишневого цвета. Бляха-муха, в нищем СССР Хрущев ездил на машине худшего качества! И это самые обычные американцы — не элита, не какие-то там чиновники, не партийные бонзы, не начальники ГУЛАГа.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Семья выехала на прогулку — за рулем женщина, она может себе позволить и купить машину, и сдать на права, и кататься на выходные с детьми туда, куда пожелает. Но угнетают женщин не в СССР, а именно в США — смотри не перепутай, Кутузаў.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Дядька с голубым седаном. В совке на таком ездил бы какой-нибудь мелкопоместный начальник вроде директора завода — раздувая щеки и имея (во всех смыслах этого слова) персонального водителя.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Еще один дядька — приехал поснимать небо на персональную кинокамеру. Много знаете в СССР 1950-х годов обычных граждан с кинокамерами? Я вот ни одного не знаю. Кстати еще, в США не было паранойи, что кругом шпионы, которые только и мечтают, как бы снять какие-то секреты.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Мое любимое фото из всей подборки — семья в шикарном седане на отдыхе у воды. И да, на качество очков у женщины тоже посмотрите — в совке такие появились только в восьмидесятые годы у стиляг.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

А вот американский пенсионер с персональным автомобилем — без унизительной двадцатилетней "очереди на покупку авто", без каких-то там рассказов о чем-то "бесплатном", без "права на льготы за невероятные подвиги".

Он просто взял и купил себе машину, потому что может и хочет.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Или вот — пожилая американская семья, фото сделано где-то в сельской местности. У людей есть свой неплохой автомобиль, на качество одежды тоже посмотрите. У деда в ухе — слуховой аппарат, у бабушки — хорошие очки. Напомню вам, что в совке тех же лет в колхозе вы не могли купить не то что машину — вам корову держать было нельзя (чтобы вы не обогатились не дай бог), а еще у людей не было паспортов и они жили фактически на правах крепостных.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Девушка-таксистка (очень симпатичная, кстати). Много знаете женщин-таксисток в "свободном" СССР пятидесятых годов, где женщину "асвабадили" еще в двадцатые годы?

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Парочка снимков американской медицины. Зубы в Америке 1950-х лечили не в говняных советских поликлиниках с бормашинами из 1920-х годов, а у частных дантистов — вот так выглядит визит к такому дантисту, который содержит кабинет в отдельном строении:

Фото: maxim-nm.livejournal.com

А вот кадр изнутри кабинета. Супер-современная для пятидесятых годов бормашина, качественная работа в 4 руки (врач и ассистент), сам кабинет тоже выглядит достаточно красиво, с отделкой под дерево на стенах. Как вы думаете, покрикивают ли на таких пациентов здесь так же, как в советских "бесплатных" говнополиклиниках — "вас много, а я одна!", "мущииинааа, я вам ставлю пломбу из того что есть!", "потерпите, вам еще не больно, Я ЛУЧШЕ ЗНАЮ, когда может быть больно!"

Фото: maxim-nm.livejournal.com

А тепепь давайте посмотрим на несколько снимков бытовой жизни, бытовых так сказать зарисовок. Вот кухня — снимок сделан во все те же пятидесятые годы. Да, вы не ослышались — красивый и ровно уложенный кафель, модульная кухня, монолитная столешница со встроенной раковиной, жалюзи на окнах, сушили для посуды модных цветов — все это уже было в пятидесятые. Советским гражданам в те же годы рассказывали о "чудо-машине холодильнике, которая работает электричеством". Охереть, бывает же такое заморское чудо!

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Фоточка гостиной, снимок 1955 года. В кадр попало мало всего, но и из того, что есть, можно сделать выводы — на полу лежит красивое ковровое покрытие, на окнах — качественные шторы и жалюзи, а на кресле есть съемный чехол для стирки в стиральной машине (которая в доме тоже явно есть, может даже не одна).

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Подарки на Рождество, 1951 год. Пятьдесят. Первый. Год. Сборная модель авианосца, какие-то крутые настольные игры, клевые красные резиновые сапоги, справа можно уивдеть качественную куклу и прочее такое. Просто посмотрите на это и поплачье о своем убогом советском детстве.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Еще фоточка с Рождества, на этот раз 1958 года. Старшей девочке подарили крутой прогулочный велик, младшей — самокат, есть явно какие-то ещй подарки. Обратите внимане на интерьер вокруг, и да, вишенка на торте — все это снято на качественный фотоаппарат с цветной пленкой и вспышкой.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Детсткая комната с отдельным телевизором, США 1950-х. В СССР тех же лет телевизор был в лучшем случае один на подъезд (одоробло с линзой под названием "КВН-49"), к обладателю которого во время трансляции хоккея набивалось полдвора. Душевные какие времена были, ключ под ковриком хранили!

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Отдых молодой семьи на газоне у личного дома. В Великом и Могучем СССР на самом деле тоже было так — а потом пришел проклятый Горбачев и оставил всех с деньгами-фантиками и разваливающимися бесплатными говнохрущевками.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Рождество 1951 года. Может быть, у них просто климат другой? Почему же они так хорошо живут в этой проклятой Пиндосии?

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Отдых на пляже. Посмотрите на одежду и лица. И да, это не восьмидесятые, это 1956 год.

Фото: maxim-nm.livejournal.com

Для контраста покажу вам одну фоточку из советской провинции 1952 года. Вот так жили люди в СССР, который "Сталин приня с сохой, а оставил с атомной бомбой":