Сотни брестчан с желтыми шарами прошли маршем по центру города 5 31.03.2019, 14:38

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Фото: Людмила СЕЛЕХ

В акции против аккумуляторного завода участвовало более 250 человек.

Днем 31 марта на площади Ленина в Бресте прошло традиционное кормление голубей в знак протеста против аккумуляторного завода. По данным правозащитника Владимира Величкина, на площади собралось более 250 человек, сообщает «Брестская газета».

Участники кормления, у многих из которых были желтые шары, вновь прошли по улицам Пушкинской и Советской.

Фото: Людмила СЕЛЕХ

На этот раз они продлили маршрут до перекрестка проспекта Машерова и улицы Советской. Раньше прогулка заканчивалась возле кинотеатра «Беларусь».

Фото: Людмила СЕЛЕХ

Фото: Людмила СЕЛЕХ

Во время кормления и прогулки задержаний не было.

Строительство аккумуляторного завода «АйПауэр», который входит в состав «Первой аккумуляторной компании», началось в СЭЗ «Брест» в конце 2017 года, а уже в начале 2018 года в регионе развернулась кампания против этого предприятия. Больше года инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.

Начиная с 4 марта прошлого года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства этого завода. Только один раз власти разрешили им собраться и протестовать – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. После этого многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были оставлены без удовлетворения.

Запуск аккумуляторного завода полного цикла производства изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце года. По последним данным, первую партию продукции на аккумуляторном заводе планируется выпустить в марте текущего года. По официальной информации, мощность предприятия на начальном этапе составит 1 млн аккумуляторов в год, а впоследствии будет увеличена в два раза.