В России заканчивается собственное золото 2 31.03.2019, 14:48

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Центробанк РФ вынужден покупать его за границей.

Банк России, который уже покупает больше золота, чем добывается в стране, стоит перед выбором: накапливать драгметалл более медленными темпами или выходить на мировой рынок, пишет finanz.ru.

В прошлом году Центробанк РФ приобрел 274 тонны золота, что впервые оказалось выше уровня добычи в стране, свидетельствуют данные Минфина и Союза золотодобытчиков. С учетом попутной добычи и вторичного золота общий объем производства в России составляет 332 тонны, оставляя ЦБ ограниченное пространство для маневра.

"Из-за санкций и охлаждения отношений с США Россия, скорее всего, продолжит дедолларизацию резервов. Один из способов это делать - продолжать накапливать золото, - написал по электронной почте Оле Хансен, главный стратег по товарным рынкам Saxo Bank A/S. - Центробанку, возможно, потребуется проявлять осторожность, чтобы импорт золота с международного рынка не привел к сильному росту котировок".

ЦБР возглавляет тренд на дедолларизацию резервов, являясь крупнейшим покупателем золота в мире с 2009 года, свидетельствуют данные Bank of America Merrill Lynch. Банк России еще больше увеличил закупки золота с 2014 года после введения санкций США и Евросоюза из-за Украины. По оценке BofA, это оказывает влияние на цены на металл, которые уверенно держатся выше $1000 за унцию с 2009-2010 годов, когда центробанки стали нетто-покупателями.

Только не доллары

"Центральные банки, включая ЦБР, вернулись на рынок для укрепления своих резервов за счет активов, не имеющих риска контрагента, как, например, казначейские облигации США, - написал Робин Бар, возглавляющий аналитику по рынку металлов в Societe Generale SA. - Если эти действия вызваны двойным дефицитом США в условиях торговых конфликтов и желанием снизить вложения в доллары, то тенденция сохранится".

Бар отметил, что, если ЦБР и мог бы пойти на импорт золота, то только за валюту, отличную от доллара, или путем бартера.

Доля золота в международных резервах РФ по состоянию на 1 марта составляла максимальные по меньшей мере с 2000 года 19 процентов. Согласно последним доступным данным ЦБ, долларовые вложения РФ на конец июня 2018 года сократились до 21,9 процента с 46,3 процента в июне 2017 года. Пресс-служба Банка России отказалась прокомментировать покупки золота.

Для Норы Нойтебум, экономиста ABN Amro Bank NV в Амстердаме, пик покупок золота ЦБР близится к концу: "Дальнейшее сокращение долларов - это такая же большая угроза для российской макростабильности, как и новые санкции, поэтому мы считаем, что ЦБР достиг предела в снижении вложений в доллары. Учитывая это, операции по продаже долларовых активов и покупке золота будут снижаться со временем".