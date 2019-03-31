Из центра Минска массово эвакуируют людей

Из центра Минска массово эвакуируют людей3
- 31.03.2019, 14:49
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Минчане сообщают об оцеплении здания железнодорожного вокзала и двух торговых центров.
Минчане в воскресенье днем сообщают об эвакуации людей с железнодорожного вокзала. Позже об эвакуации сообщили также посетители торговых центров «Галилео» и «Замок», пишет tut.by.
@OnlinerBY— Evgeniy Zhuravskiy (@EvgeniyZhur) March 31, 2019
ТЦ Галилео эвакуировали pic.twitter.com/kCoY3pWpO5
Везде пожарные и оцепление pic.twitter.com/1kQjetw3N2— Emil Imrani (@emilimrani) 31 марта 2019 г.
@tutby @tutbylive @OnlinerBY 5-10 минут назад по техническим причинам закрыли "Галилео" (объявили по громкой связи). Люди экстренно покидают ТЦ, приехали милиция и спасатели, входы перекрыли жёлтой лентой.— El N (Horest) (@g_el_a) 31 марта 2019 г.
March 31, 2019
March 31, 2019
К замку подъехали сапёры. pic.twitter.com/NFIUPdM7Ey— Памяркоўная Беларусь (@SleepyBelarus) 31 марта 2019 г.
Из Замка сейчас тоже всех эвакуируют pic.twitter.com/YxvuV7wagM— Памяркоўная Беларусь (@SleepyBelarus) 31 марта 2019 г.
Во дела! Из вокзала всех выгнали, из автобусного тоже. Сказали все ней что все рейсы будут перенесены.@tutby @OnlinerBY @112by pic.twitter.com/cGt1uI3CBH— Pavel Stánkus (@pashapiston) 31 марта 2019 г.
Оперативно получить комментарий в ГУВД Мингорисполкома не удалось.