Из центра Минска массово эвакуируют людей 3 31.03.2019, 14:49

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Источник: tut.by

Минчане сообщают об оцеплении здания железнодорожного вокзала и двух торговых центров.

Минчане в воскресенье днем сообщают об эвакуации людей с железнодорожного вокзала. Позже об эвакуации сообщили также посетители торговых центров «Галилео» и «Замок», пишет tut.by.

Источник: tut.by

Источник: tut.by

Источник: tut.by

Источник: nexta_tv

Оперативно получить комментарий в ГУВД Мингорисполкома не удалось.