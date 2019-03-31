закрыть
31 марта 2019, воскресенье, 15:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Из центра Минска массово эвакуируют людей

3
  • 31.03.2019, 14:49
  • 3,026
Источник: tut.by

Минчане сообщают об оцеплении здания железнодорожного вокзала и двух торговых центров.

Минчане в воскресенье днем сообщают об эвакуации людей с железнодорожного вокзала. Позже об эвакуации сообщили также посетители торговых центров «Галилео» и «Замок», пишет tut.by.

Источник: tut.by
Источник: tut.by
Источник: tut.by
Источник: nexta_tv

Оперативно получить комментарий в ГУВД Мингорисполкома не удалось.


популярное за неделю

Мнение

По волне нашей памяти
По волне нашей памяти Ирина Халип
А если копнуть глубже?
А если копнуть глубже? Лилия Шевцова
Праздник на плантациях
Праздник на плантациях Николай Статкевич
Чрезвычайный назначенец
Чрезвычайный назначенец Владимир Халип