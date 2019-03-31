Видеофакт: Ляшко проголосовал с нарушением закона 31.03.2019, 14:57

Источник: Василий Артюшенко, ZN.UA

Лидер «Радикальной партии» продемонстрировал свой бюллетень.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко проголосовал на выборах президента Украины и показал на камеры бюллетень со своим голосом, чем нарушил украинское законодательство, сообщает zn.ua.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Так после голосования лидер "радикалов" продемонстрировал бюллетень со своим голосом. На комментарии журналистов, что он не имеет права этого показывать на камеры, Ляшко не обращал внимания.

"Я проголосовал за то, чтобы свиней меньше у власти было", - прокомментировал он свой выбор.

Согласно ст.7 закона "О выборах президента Украины" голосование на выборах президента является тайным.

Согласно закону, фотографирование, видеофиксация любым способом результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и является нарушением тайны голосования.