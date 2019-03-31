Жители Гродно заставили власти убрать бюст Чапаева 9 31.03.2019, 15:11

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Решение было принято по итогам заседания областного художественно-экспертного совета.

Гродненский блогер, писатель Евгений Оснаревский сообщил, что местные власти одобрили предложение перенести бюст Чапаева с улицы Михаила Василька в музей, пишет nn.by.

Решение было принято по итогам заседания областного художественно-экспертного совета.

Вариант поставить вместо бюста Чапаева скульптуру Василька пока не рассматривается.

В феврале памятник Чапаеву демонтировали для реконструкции — приурочили к 75-летию Гродненской области. Первоначально планировалось, что после обновлений его вернут на место.

Бюст был установлен в Гродно в 1960-х, хотя сам Чапаев никогда не был ни в Гродно, ни в Беларуси. В советское время в городе была и улица Чапаева, которую позже переименовали в Василька. Но памятник оставили.