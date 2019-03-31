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Азаренко вошла в число кумиров юниоров не старше 14 лет

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  • 31.03.2019, 15:20
Виктория Азаренко

Юниоров не старше 14 лет опросили, кого из теннисистов они считают своим кумиром.

Белоруска Виктория Азаренко попала в список.

Самым популярным стал Роджер Федерер – его назвали 17 человек. Второе место разделили Симона Халеп и Наоми Осак — по 9 человек.

Серену Уильямс и Марию Шарапову назвали по 7 игроков, а Рафаэля Надаля и Новака Джоковича — по трое.

По два игрока назвали своими кумирами Каролин Возняцки, Анжелик Кербер, Алену Остапенко и Энди Маррея. А Дарью Касаткину, Каролину Плишкову, Элину Свитолину, Гарбинье Мугурусу, Викторию Азаренко, Ану Иванович, Сабин Лисицки, Мартину Хингис, Барбору Стрыцову, Александра Зверева и Стефаноса Циципаса — по одному, сообщает sports.ru.


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