Азаренко вошла в число кумиров юниоров не старше 14 лет 1 31.03.2019, 15:20

Виктория Азаренко

Юниоров не старше 14 лет опросили, кого из теннисистов они считают своим кумиром.

Белоруска Виктория Азаренко попала в список.

Самым популярным стал Роджер Федерер – его назвали 17 человек. Второе место разделили Симона Халеп и Наоми Осак — по 9 человек.

Серену Уильямс и Марию Шарапову назвали по 7 игроков, а Рафаэля Надаля и Новака Джоковича — по трое.

По два игрока назвали своими кумирами Каролин Возняцки, Анжелик Кербер, Алену Остапенко и Энди Маррея. А Дарью Касаткину, Каролину Плишкову, Элину Свитолину, Гарбинье Мугурусу, Викторию Азаренко, Ану Иванович, Сабин Лисицки, Мартину Хингис, Барбору Стрыцову, Александра Зверева и Стефаноса Циципаса — по одному, сообщает sports.ru.