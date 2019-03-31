Свое последнее сражение Москва уже проиграла 3 Петр Браун

31.03.2019, 15:23

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Россия деморализована.

"Надо осторожнее, понимаешь, в нашем мире, насыщенном разными видами оружия"... (Ельцин)

Когда преемник советских вождей товарищ Путин желает всем "сдохнуть", а себе, гвардейцам своим, кассирам и сторонникам режима пророчествует "рай", как-то не по себе становится... Да тут еще устрашающие ракетные мультики; введение военной формы в детских садах; бодренькие заверения совков и ватников "Можем повторить" и бойкие заголовки газет и телевизионных программ победоносного содержания, как-то "Новейшее электромагнитное оружие США оказалось бессильно против России"... Как все это понимать?

Запастись гробами...

Милитаристский дух из армейских печатных изданий перекочевал уже и в официоз и телевизор. Очень похоже на то, что нам усиленно пытаются внушить мысль о неизбежности третьей, ядерной, апокалиптической бойни. Есть такая китайская пословица: "Акула будет рада, если весь мир окажется под водой...". Между тем, против "акульей" раскладки был даже верный сталинец Молотов: "Разве можем мы настраивать так народы, что в случае войны все должны погибнуть? Тогда зачем же нам... беспокоиться о завтрашнем дне? Уж лучше сейчас запастись всем гробами".

Кремль не устает вдалбливать поданным своим, что Расея, словно вымуштрованный ленинский пионер, "всегда готова" как к отражению "захватчиков", так и к нападению на "вражеский Запад"... Откуда такая уверенность? А вот откуда: "Оборона США бессильна перед нашим наступательным вооружением"... И что характерно, Путин считает, что нынешний Запад настолько труслив, слаб и до того не готов к войне, что не успеет даже среагировать в случае применения Россией "многомаховых" ракет. Более того, Путин ввел в своей стране новую политическую традицию – мрачные, злорадные шутки о массовой и мучительной смерти в третьей мировой войне. Это, вообще-то, уже патология, если учесть, что выдал он свои хохмы в ходе доклада "Мир, в котором мы будем жить: стабильность и развитие в XXI веке"...

Булат Окуджава уже в семидесятых годах предвидел нервозность будущего российского императора перед провоцируемой им войной: "Сумерки. Природа. Флейты голос нервный. Позднее катанье. На передней лошади едет император в голубом кафтане. Белая кобыла с карими глазами, с челкой вороною. Красная попона. Крылья за спиною, как перед войною".

За русскую честь...

Во время Первой мировой войны появилась солдатская песня "Слыхали, деды, война началася...". Песня длинная, воинственная, а в середке притаился такой вот патриотически багряный куплетик: "Кровь молодая льется рекою, льется рекою за русскую честь!". После Революции песня была переработана и появились два варианта: "Марш белой армии", более известный по словам "Смело мы в бой пойдем за Русь святую и как один прольем кровь молодую". Чуть позже марш, так сказать, осоветили и таким образом народился первый знакомый всем нам советский военный шлягер "Смело мы в бой пойдем за власть Советов". Вывод из этих кровожадных, безумных идей, подхваченных "валдайским" фатальным мучеником Путиным, по-видимому, таков: "Смело мы в рай толкнем Всю Русь святую, И как бензин сольем Кровь остальную..." (Автор).

Нынешняя военная пропаганда в России напоминает также и рекламу, которая активно велась в стране Советов перед второй мировой войной. Десятки преданных советской системе трубадуров ставили призывные фильмы и сочиняли идейно-патриотические стишки и песенки. Все были уверены, что большая война неизбежна! И что победа, конечно же, за нами... Таким образом Советский Союз напал на Польшу, Финляндию, Румынию, присвоил себе чужие территории и целые страны. Если бы не подножка другого усатого диктатора, то коммунисты и пятимиллионная Красная Армия Сталина, могли бы наломать очень много большевистских дров. Костер от них, вероятно, уже не потушить бы было.

Так или иначе, но в путинско-медведевскую "глубинную" Россию вернулся прежний советский тип мышления: агрессивная внешняя политика; крайняя враждебность к окружающему миру; безотчетное стремление спрятаться от него за килем новейших смертоносных ракет; судорожный поиск внутренних и внешних врагов. Хотя и так всем понятно, что ядерная война станет последней. Ядерная война – это абсолютная катастрофа. Это Великая скорбь. Это Библейский Армагеддон.

Показательно, что предшественник Путина – Джугашвили – тоже стремился к мировому владычеству, и ему тоже мерещился "последний и решительный бой". При Сталине СССР развернул производство химического и биологического оружия, создал собственную ядерную бомбу. Своему китайскому коллеге он в 1950-ом году писал: "Если война неизбежна, то пусть она будет теперь"... Видать, собирался повторить трюк, опробованный им в 1939-ом и 1941-ом годах, когда ложными пактами о ненападении спровоцировал планетарную катастрофу.

Тот, кто темнит –вынуждает повесить фонарь... Путинская военно-пропагандистская утка далеко не улетит. После кавказских и украинских событий, после санкционированных им терактов в российских городах и особенно после высказываний Президента РФ в адрес "обреченного" им Запада – мировая элита его раскусила. Второй раз России вряд ли дадут начать большую мясорубку. А если и попытается – вызовет огонь на себя, и ее тогда могут забросать отнюдь не цветами.

Рожки да ножки...

Уже народный поэт Некрасов уверен был, что "Дураков не убавим в России, А на умных тоску наведем". Навели, однако. Недаром нынешний сопредседатель Совета по национальной стратегии РФ Иосиф Дискин возмутился: "У нас действует какое-то проклятие "совковости". Наша идеология – это наследие "совка". Вся Европа и Америка сегодня ведут идейно-политическую борьбу за умы и сердца, а мы...", ("Правда.Ру"). А мы не понимаем, что карают нас, бедняг, не только наши неудачи, но и... удачи других. Мы не за умы и сердца боремся, а за особую свою русскую душу, за имперскость, за путинизм, за наращивание ВПК, за нагнетание страха, за захват Украины и "освобождение" Сирии, за блокировку компьютерных систем Запада, за вмешательство в политику иностранных государств, за психологическую подготовку населения России к новой войне.

Держава, желающая в одиночку бороться против общественных интересов окружающих ее стран, должна знать, что рано или поздно потерпит поражение. А то и вовсе погибнет. В истории немало тому примеров.

И вообще: как можно надеяться на захват той же Европы, если, как справедливо пишет Губерман, "Как рыбы, мы глубоководны, Тьмы и давления диету Освоив так, что непригодны К свободе, воздуху и свету". Годимся лишь для запуска уток и нагнетания психоза.

Путин окружил себя потрошителями и шестерками, коих Ленин называл "полезными идиотами". Сокола узнать можно по полету, доброго молодца по поступкам, а поганых совковых рулевых – по их безмерной заносчивости, обману и тупости. Не случаен крик души символиста Максимилиана Волошина: "Обманите меня... но совсем, навсегда, Чтоб не думать зачем, чтоб не помнить когда... Чтоб поверить обману свободно, без дум, Чтоб за кем-то идти в темноте наобум...". А что же Россия в целом? "Она глядит, глядит, глядит в себя – и с ненавистью, и с любовью"... (Блок). Глядит, но, как мне кажется, мало что видит и еще меньше понимает из того, что с ней происходит.

Если судить по опросам, россияне верят теперь не столько в отечество свое, сколько в нового-старого своего отца родного – понятного и близкого им Путина... "Мы принадлежим к народу, который уважает Больших злодеев и который поклоняется Большим убийцам", – сказал Солженицын.. На Большого кавказского убийцу у русского народа нет обид. При нем, говорят совки, было хорошо... Ему восстанавливаются и воздвигаются теперь новые памятники... Везде пестрит его отображение. Возобновилось преследование инакомыслящих и христиан, не исповедующих Православие. Попутно новые русские во главе с гебешниками грабят природные ресурсы собственной страны и всяческими способами, вольно и невольно сживает со свету собственное же население, да так, как могут это делать только враги, захватчики, которые ничем здесь не дорожат. Можно ли в такую Россию верить? Хотя, может быть ее подвиг и величие еще впереди? Ведь надежда умирает последней... Но, опять же, из одной надежды не сшить одежды, особенно, если остались от нее, образно говоря, рожки да ножки – ВПК...

Болен, разорен, деморализован...

Сегодня Россия занимает первое место в мире: по уровню умышленных убийств; по числу взяток; по аварийности на дорогах; по количеству самоубийств; по абсолютной величине убыли населения; по числу разводов и детей, брошенных родителями; по числу психически больных; по объему торговли людьми и героином; по потреблению алкоголя; по темпам прироста ВИЧ-инфицированных; по количеству ДТП и авиакатастроф (в 13 раз больше среднемирового уровня!); исчезла вся аграрная инфраструктура СССР; путинская империя занимает 153-е место в мире по темпам экономического роста; 90,9% населения балансирует на черте бедности. И, несмотря на все эти беды кругом слышится непоколебимое "Ура! – Ура! – Ура!"...

Философ Владимир Соловьев давно уже поставил диагноз:

"Русский народ находится в крайне печальном состоянии: он болен, разорен, деморализован"... "И вот мы узнаем, что он в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишенным, однако одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к нему всех и каждого. Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют. Всякого из своих домашних он обвиняет в стремлении ему повредить, отделиться от него и перейти к врагам, а врагами своими он считает всех соседей...".

А вот что пишет о предводителе россиян автор нашего портала доктор наук Эдмунд Шюле:

"Этот, "до оскала" милитаристски одержимый, нацлидер в последнем своем "Валдайском" шоу, на весь мир, потрафил своим гражданам "похвалой" – за их беспрекословную готовность отдать жизнь за Родину. И с какого бы это вдруг рожна именно сейчас?! Ведь на вооруженную до зубов необъятную Державу никто не собирается нападать. Как и не собиралась в свое время нападать на нее ни кайзеровская, ни гитлеровская Германия – ввиду малоперспективной для нее войны на два фронта. Но державно одержимая элита Российской империи, будь то царская или большевистская, каждый раз доводила военный психоз в стране до готовности граждан (в духе: "Кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали") двинуться на очередного выдуманного ненавистного врага".

Нынешнее российское восстановление совкового режима то ли 1970-х, то ли 1930-х годов не может не вызывать тревогу. Закрытие страны, милитаризация экономики, резкое ограничение свобод, разложение гражданского общества могли присниться российским "западникам" 2000-х разве что в дурном сне. Наверное, никто в середине прошлого десятилетия не мог представить себе войну с Грузией, Чечней, Украиной, а также возврат к политическим практикам времен правления тов. Андропова. А ведь именно это и происходит в восстанавливаемой Совковии. "Русское правительство, как обратное провидение, устраивает к лучшему не будущее, а прошлое..." (Герцен). А что же сами русские? За них ответил А.К. Толстой: "Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю... о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали...".

Не испортят нам обедни...

Сегодня в России мало кто сожалеет о содеянном большевиками. Напротив даже: гордятся им. И восхваляют его. И даже празднуют. Президент РФ Владимир Путин усиленно формирует у граждан России психологическую готовность ко злу – к глобальной катастрофе, к смерти, ставшей красной линией в его выступлениях. Он формирует, так сказать, неосовковое общество, которому не положено больше задумываться о будущем. Главная вдохновительная тема толпы – война. Самопожертвование... Победобесие... Глубинный совок, приученный и уже привыкший к мысли о смерти, думает особым образом, живет не как все и мир воспринимает уже не так, как нормальные люди. Его не волнуют больше мирские блага, он не желает никаких изменений ни дома, ни в обществе, ни в государстве. Все равно помирать не сегодня, так завтра... Понятно, почему Валентин Пикуль в своем романе "Честь имею" пишет: "Россия безразлична к жизни человека и к течению времени". А вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук К. Сивков конкретизирует: "Достаточно удара боеприпаса мегатонного класса, чтобы инициировать извержение Йеллоустонского супервулкана. Последствия будут катастрофичными... Такие удары гарантированно уничтожат и США как государство, и всю транснациональную элиту". Ура, товарищи совки! Помирать, так с музыкой и военными частушками:

"Что ты, миленький, гордишься, Никуда ты не годишься – Ни в пехоту, ни в матросы, Ни подмазывать колеса. Санитары, покажите Беленькую косточку . Разрешите поглядеть На раненого дролечку"....

Мастер класс по блефу демонстрирует, конечно же, сам Царь Владимир, обуреваемый жаждой доминирования: "Мы точно... обогнали всех наших, так скажем, партнеров и конкурентов. Высокоточного гиперзвукового оружия пока ни у кого нет...И поэтому мы в этом смысле чувствуем себя уверенно"... А генералиссимус Суворов, между прочим, советовал русским противника своего всегда считать сильней себя, иначе проиграют сражение.

Красная Москва последнее сражение, на мой взгляд, уже проиграла: вместо привычного "вовлечения" России, Запад окружает ее заградительным рвом, превращая, в лучшем случае, в совковый зоопарк, в худшем – в "канатчикову дачу" (Высоцкий), где "Настоящих буйных мало – Вот и нету вожаков. Но на происки и бредни Сети есть у нас и бредни. Не испортят нам обедни Злые происки врагов!"...

Ну что же, время покажет где обитают достойные вожаки. Нам, увы, придется убедиться в чьих руках "высокоточные" бредни, а в чьих всего лишь дешевые утки. А пока – "шуточный" слегка подправленный мною куплетик из песенки Владимира Шаинского: "Махово ракеты улетают вдаль Встречи с ними ты уже не жди И хотя Америку немного жаль, У России это впереди...".

Петр Браун, kasparov.ru