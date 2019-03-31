Жители Светлогорска вышли на Площадь 2 31.03.2019, 15:30

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Фото: «Баста»

География воскресных протестов в Беларуси расширяется.

Жители Светлогорска сегодня вышли на площадь кормить голубей. Так, по примеру брестчан, они протестуют против отравляющего воздух города завода беленой целлюлозы. Подобные акции в Светлогорске проходят уже более месяца, сообщает «Баста».

Фото: «Баста»

А вот в Могилеве власти подготовились к пуску не менее вредного для окружающей среды завода «Омск Карбон». На местном телевидении и в официальных СМИ на прошлой недели практически одновременно появились материалы, в которых доказывается безвредность производства. Но это вряд ли поможет: ущерб экологии от завода жители Могилева видели собственными глазами этой зимой, когда снег в окрестностях завода почернел от сажи.

Фото: «Баста»

Вредные производства появляются и в других регионах Беларуси. Причина проста: властям срочно нужны деньги, а нормальный бизнес обходит нас стороной. Лукашенко и его чиновники по всему миру ищут сомнительных инвесторов, разрешая им за взятки и «откаты» травить белорусов. Нашу страну продают за безделушки, как делали это туземные царьки в колониальную эпоху.

Фото: «Баста»

Решение проблемы — простое. Нужно гнать взашей преступников, которые наживаются на нашем здоровье. И безответственных инвесторов, и взяточников-чиновников, и самого Лукашенко.