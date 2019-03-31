Фоторепортаж: На президентских выборах в Украине проголосовали лидеры рейтингов 31.03.2019, 15:38

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Свои голоса отдали Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Бойко, Гриценко и Ляшко.

На выборах президента Украины, которые проходят 31 марта, на избирательных участках побывали кандидаты в президенты, входящие в число лидеров гонки по опросам социологических служб, передает gordonua.com.

Так, свои голоса отдали шоумен Владимир Зеленский, действующий глава государства Петр Порошенко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, лидера "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Фотографии с избирательных участков опубликованы на сайте агентства ЕРА и на страницах кандидатов в соцсетях.