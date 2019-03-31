Какое место занимает Беларусь в рейтинге паспортов мира 31.03.2019, 15:48

1,821

Первую позицию занимают сразу три страны – Япония, Сингапур и Южная Корея.

Согласно индексу паспортов мира, который опубликовала швейцарская консалтинговая компания Henley and Partners, первую позицию занимают сразу три страны – Япония, Сингапур и Южная Корея. Их граждане могут посещать без визы или с визой по прибытии 189 государств. При выборе сильнейших паспортов оценивалась предоставляемая ими свобода перемещения (в рейтинге отражена ситуация по 190 странам), передает myfin.by.

Чем российский и украинский паспорта лучше

Германия на второй позиции – ее граждане могут свободно посетить 188 стран. Третью позицию заняли Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция. Жители этих пяти стран могут посещать 187 государств.

В упомянутом индексе паспортов Беларусь занимает 64-е место (она поднялась на две позиции по отношению к рейтингу, опубликованному три месяца назад). Граждане нашей страны могут свободно посещать 77 стран без визы или с визой по прибытии. За Беларусью следует Казахстан (64 место и 76 стран).

Соседи Беларуси в рейтинге находятся выше: у России 47-е место (118 государств), Украины – 40-е (128), а Литвы и Латвии – 10-е (180).

Ниже всех в рейтинге находятся Ирак и Афганистан.