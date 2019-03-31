Явка на выборах президента Украины превысила 45% 1 31.03.2019, 15:56

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ЦИК Украины опубликовала новые данные по явке.

В соответствии с данными ЦИК, по состоянию на 15:00 по местному времени на избирательные участки по всей Украине пришли 45,22% избирателей. При этом информация пришла не из всех регионов страны. В ЦИК сообщили, что располагают данными с 36 из 199 избирательных округов.

Наиболее активно голосуют жители восточных регионов страны. В Днепропетровской области явка превысила 48%, в Полтавской, Черниговской, Сумской областях – 47%.

Наименьшее число избирателей пришли на участки в западной части страны. 31,8% в Ивано-Франковской, 34,1% во Львовской областях.