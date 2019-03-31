Беги, Украина, беги! 4 Андрей Волна

31.03.2019, 16:23

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Сегодня тот день, когда каждый русский имеет право завидовать каждому украинцу.

Так как КАЖДЫЙ украинец сегодня определяет будущее своей семьи. Своих детей. Своих родителей. Своё будущее, в конце концов. В совокупности это и есть то, что скрывается под слегка неопределенным понятием «будущее страны». Родина - это то, что вокруг. Это ты, твоя семья, твои родители. Твои друзья. И только потом - березки, клёны, история, предки...

Сегодня Украина решает.

Не Порошенко решает. И не Тимошенко. И не Коломойский, что вроде «за кулисами». И не председатель избирательной комиссии (уверен, украинцы даже не знают его (её?) фамилии). И не покорный учитель соседней школы. И не пригнанный начальником или привезённый на автобусе гастарбайтер. Каждый украинец решает САМ. Он, она заслужили это право. Завоевали.

Завидую ли я сегодня украинцам? Да. Не скрою. Завидую. Но, белой завистью, не чёрной.

Просто в своё время Украина выбрала свободу. А теперь медленно, тяжело пытается пристроить к этой свободе достаток. Благополучие.

Мы же в своё время выбрали благополучие. Что теряем верно, день ото дня. А от свободы мы сами отказались.

Что я хочу пожелать Украине?

- Беги, Украина, беги! Беги из совка. Расстанься с этим окончательно. Разрывай связи с нами, с Россией. Так как нет никакой «кремлевской России» и «России свободной». Россия одна. И сегодня она - Кремлевская. Россия - твой антагонист. Твой враг. Мы, твои друзья, поймём. А другим и объяснять не надо.

Беги, Украина, беги! Счастья тебе.

Андрей Волна, Facebook