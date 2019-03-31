NYT: Из филиала Лувра в ОАЭ пропала картина «Спасителя мира» да Винчи 3 31.03.2019, 16:32

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Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира»

Сотрудники Лувра Абу-Даби не могут установить местонахождение шедевра.

В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, передает РБК.

Сотрудники музея не могут установить местонахождение полотна, которое должно было быть выставлено еще в сентябре прошлого года. Департамент культуры и туризма Абу-Даби отказывается отвечать на вопросы о том, где находится картина. По словам французского чиновника, знакомого с дискуссиями парижского Лувра с филиалом в Абу-Даби, в Париже также не могут найти «Спасителя мира».

Чиновники французского правительства на условиях анонимности заявили газете, что все еще надеются, что картина найдется в ближайшее время, поскольку ее показ запланирован на выставке в честь 500-й годовщины смерти Леонардо да Винчи. Официальный представитель Лувра отказался от комментариев.

По словам опрошенных The New York Times экспертов по живописи, местонахождение полотна сейчас действительно неизвестно. Кроме того, по словам некоторых из опрошенных специалистов, все еще имеются сомнения относительно того, что автором картины является да Винчи.

На картине «Спаситель мира» изображен Иисус Христос. На нем голубая одежда, в одной руке он держит хрустальный шар, а другой показывает жест благословения. По оценкам экспертов, полотно написано около 1500 года, долгое время его считали утерянным. В 1958 году картина впервые появилась на аукционе как полотно авторства одного из мастеров «школы да Винчи». Тогда она ушла с молотка за £45.

В 2011 году было установлено, что картину написал сам Леонардо. Уже через два года картину приобрел у швейцарского арт-дилера Ива Бувье российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Тогда он отдал за полотно $127,5 млн. В ноябре 2017 года «Спасителя мира» выставили на аукционе Christie's. Картину продали за $450,3 млн, имя покупателя не раскрывалось. Полотно стало самым дорогим произведением искусства, которое когда-либо продавалось на Christie's. По данным источников агентства Asocciated Press и издания The Wall Street Journal, покупателем мог стать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.